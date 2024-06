Vodafone e ho. Mobile battono Iliad: il 5G è gratis e ci sono fino a 200 GB

In questo momento scegliere una delle promo di Vodafone e ho. Mobile potrebbe risultare un vero e proprio colpo di astuzia. Risparmiare, avere tutto e soprattutto godere di una qualità fuori dal comune è un affare che spetta solo a chi sceglie Vodafone e ho. Mobile.

Parlando del gestore colorato di rosso, il quale detiene la leadership in tutta Europa per la sua qualità di rete, sono disponibili due offerte. Per ho. Mobile invece ce n’è una che non ha rivali.

Vodafone e ho. Mobile hanno il pallino del gioco in mano: queste sono le offerte disponibili fino a 200 GB in 5G

Partendo dalle soluzioni di Vodafone, ecco le due Silver, quelle che in molti già conoscono. I prezzi sono cambiati in entrambi i casi, siccome la prima costa solo 7,99 € mensili e la seconda 9,99 € mensili. Partendo dalla prima, al suo interno gli utenti che la sottoscrivono possono scovare mensilmente minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS ma soprattutto una quantità di 100 giga in 4G.

La seconda offerta di Vodafone è leggermente più interessante, siccome oltre ai minuti senza limiti e ai messaggi già visti prima, offre 150 giga in 4G. Il vantaggio delle offerte di Vodafone in questo caso è chiaro per tutti: solo il primo mese ci sarà uno sconto che consentirà di pagare in entrambi i casi solo 5 €. Sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica SmartPay si possono ottenere inoltre 50 giga in più tutti i mesi. Sono cumulabili.

Passando a ho. Mobile, basta dare un’occhiata al sito ufficiale per trovare la migliore offerta attualmente disponibile sul web. Questa costa solo 9,99 €, esattamente come l’offerta di Vodafone, ma garantisce minuti e messaggi senza limiti con 200 giga in 5G per sempre, senza cambiamenti. Da ricordare anche che per alcuni utenti, in base al loro gestore di provenienza, il costo di attivazione sarà totalmente gratuito.