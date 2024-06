È da poco iniziato ufficialmente l’importante evento calcistico europei, ovvero gli Europei di calcio 2024. Tra le squadre in gara, c’è anche la nostra nazionale italiana. Per celebrare la presenza dell’Italia in questa importante competizione, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di proporre una super interessante promozione per la sua offerta di rete mobile CoopVoce Extra 300. In particolare, gli utenti potranno attivare l’offerta senza costi di attivazione e potranno inoltre usufruire dei primi due mesi gratuiti.

CoopVoce Extra 300, per l’Italia agli europei nuova promo SUPER

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di rendere disponibile una nuova promozione per una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è CoopVoce Extra 300. In occasione della presenza della nazionale italiana di calcio maschile agli europei, l’operatore ha deciso di offrire il costo di attivazione di questa offerta gratuitamente ma non solo.

Gli utenti potranno infatti usufruire anche dei primi due mesi dell’offerta gratuitamente. Un’occasione davvero super e che renderà sicuramente felici gli utenti. La promozione in questione sarà disponibile però soltanto fino a quanto l’Italia rimarrà nella competizione calcistica degli europei. L’offerta CoopVoce Extra 300 arriva ad includere ogni mese fino a 300 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino ad addirittura 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà di appena 9,99 euro al mese.

Ricordiamo comunque che l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha anche da poco proposto un’altra nuova offerta mobile. Si tratta dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 10. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 10 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 4,90 euro al mese.