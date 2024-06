Vodafone, le promo Silver sono due: c'è un regalo e si arriva a 200 GB

Il tempo ha insegnato agli utenti che ci sono alcuni gestori che proprio non riescono a stare lontani dalle vette delle classifiche di gradimento. Tra questi non poteva che figurare anche il nome di Vodafone, che ora sta riprendendo a battere come un martello sulla concorrenza.

Il periodo che precede l’estate è sempre quello migliore per sfruttare la voglia di cambiamento di alcuni utenti, i quali possono avere terreno fertile. Vodafone ha deciso di ripristinare le sue offerte migliori che come sempre rispondono al nome delle Silver. Sono due le soluzioni in questione, entrambe molto interessanti sia perché dispongono di tanti contenuti, sia perché costano poco. Al momento sottoscriverle è facilissimo, in quanto ci sono diversi vantaggi di cui beneficiare.

Vodafone: la nuova gamma Silver è piena di vantaggi, ecco le due promo migliori

La prima offerta disponibile è quella che costa solo 7,99 € mensili con all’interno ogni contenuto. Qui Vodafone include infatti minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi verso tutti e infine 100 giga in 4G per navigare.

La seconda promo è praticamente identica per quanto riguarda i minuti e i messaggi che infatti sono gli stessi, ma cambia per Internet. Questa soluzione che costa 9,99 € al mese infatti offre 150 giga in 4G per navigare sul web.

Si tratta di due offerte interessanti al massimo ma che possono essere implementate semplicemente scegliendo un servizio gratuito che Vodafone permette di avere. Il gestore infatti garantisce con SmartPay la possibilità di avere 50 giga in più tutti i mesi. Attivando gratuitamente questo servizio che permette di effettuare la ricarica automaticamente dal conto ogni mese, si possono aggiungere questi giga a quelli dell’offerta scelta. Oltre a tutto ciò ricordiamo che solo per il primo mese queste due offerte potranno garantire agli utenti la possibilità di pagare solo 5 €.

Vodafone ha deciso di rendere disponibili le sue promozioni Silver solo per alcuni utenti. Chi proviene infatti da Iliad o da un qualsiasi gestore virtuale, potrà approfittare dell’opportunità.