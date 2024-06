BMW ha ufficialmente lanciato la quarta generazione della sua rinomata BMWX3. Così da segnare un importante passo avanti verso l’elettrificazione totale dei suoi veicoli. Dopo mesi di anticipazioni e foto spia, il nuovo SUV si distingue per l’adozione esclusiva di motori Mild Hybrid e Plug-in. Riflettendo l’impegno del marchio verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica.

La BMW X3 rinnovata presenta dimensioni leggermente superiori rispetto al modello precedente. Nello specifico notiamo una lunghezza di 4.755mm, una larghezza di 1.920mm e un’altezza di 1.660mm. Il veicolo offre così un’impressionante combinazione di spazio interno e maneggevolezza. Il design esterno è caratterizzato dalla presenza imponente del classico logo. Disponibile anche in una versione retroilluminata opzionale con Iconic Glow. I gruppi ottici innovativi integrano luci diurne e indicatori di direzione. Mentre i cerchi in lega da 18 a 21 pollici completano un profilo estetico sportivo e raffinato.

BMW X3: prestazioni e motorizzazioni, innovazione e potenza sostenibile

Gli interni della BMW X3 sono stati rivisitati con uno stile minimalista e moderno. Particolarmente dominato dal BMWCurved Display che combina un display da 12,3 pollici per la strumentazione digitale e uno da 14,9pollici per il sistema di intrattenimento. È previsto poi un sistema di ricarica wireless per smartphone, e una ricca dotazione di connessioni USB-C e prese di corrente 12V. L’abitacolo offre un ambiente lussuoso e tecnologicamente avanzato. Insieme ad un climatizzatore automatico a tre zone e vetri acustici per un maggiore comfort.

L’ auto è disponibile in una vasta gamma di motorizzazioni per soddisfare diverse esigenze di guida. Tutti i modelli sono dotati di trazione integrale e trasmissione Steptronic a 8 rapporti. La sicurezza è un altro elemento che non viene trascurato. Vi sono infatti una vasta tipologia di sistemi di assistenza. Tra cui l’avviso di collisione anteriore e l’assistenza al mantenimento della corsia. Con il lancio previsto nel quarto trimestre del 2024 in Europa, la casa automobilistica promette di consolidare ancora si più la sua posizione. Combinando capacità eccellenti con un impegno deciso verso la sostenibilità ambientale.