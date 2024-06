Con i dispositivi Telepass, viaggiare in autostrada senza fermarsi al casello è molto comodo. Può succedere però che al passaggio la sbarra automatica non si apra. Cosa bisogna fare in questi casi?

Ci sono vari motivi per cui la sbarra del Telepass potrebbe non aprirsi automaticamente. Ad esempio, il dispositivo potrebbe essere stato installato in una parte del parabrezza schermata, che impedisce la corretta comunicazione tra il casello e il terminale. In alternativa, le batterie del dispositivo potrebbero essere scariche, oppure il casello potrebbe avere un’avaria, lasciandoci così di fronte a una sbarra chiusa e a un semaforo rosso.

Cosa fare se la sbarra Telepass non funziona

Il primo consiglio utile è quello di attraversare il casello alla velocità consigliata di 30km/h. Se si viaggia più velocemente, infatti, potrebbe diventare difficoltoso frenare in tempo in caso di problemi. In questo modo si potrebbe mettere in pericolo se stessi e altri utenti della strada. Una volta fermi con la sbarra chiusa, è assolutamente vietato fare retromarcia. Suddetta manovra è pericolosissima ed è espressamente vietata dal Codice della Strada. La sanzione prevista è una multa che va da 430 a 1.731euro e la perdita di 10 punti sulla patente.

L’unica possibilità autorizzata è contattare l’assistenza autostradale premendo il tasto rosso presente lungo la corsia del casello. Un operatore risponderà nel giro di qualche secondo tramite lo speaker, chiedendoci eventualmente il casello di entrata. Se non ricordiamo con precisione il casello d’entrata, il sistema di telecamere presente al casello dovrebbe comunque riuscire a ricostruire il tratto di strada percorso dalla nostra auto.

Tutto ciò che abbiamo descritto è valido per tutti gli operatori di telepedaggio, ovvero Telepass, UnipolMove e MooneyGo. La scelta del servizio dipende dalle proprie esigenze e preferenze, considerando le diverse funzioni offerte da ciascuno. Ad esempio, alcuni operatori potrebbero offrire servizi aggiuntivi come sconti sui pedaggi o integrazioni con altri sistemi di pagamento.