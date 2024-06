Il prezzo più basso di sempre vi attende sull’acquisto di Samsung Galaxy A35, uno smartphone che fa sicuramente faville mettendo a disposizione delle ottime prestazioni, dietro comunque il pagamento di una cifra tutt’altro che elevata.

Gli utenti che oggi si vogliono avvicinare al suddetto prodotto, devono comunque sapere che è dotato di un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, tecnologia AMOLED di ottima qualità e risoluzione FullHD+. Sotto il cofano si trova un processore octa-core molto performante, che prevede anche 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che però risulta essere facilmente espandibile tramite microSD).

Samsung Galaxy A35 5G: grandi sconti su Amazon

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter acquistare un Samsung Galaxy A35 5G ad un prezzo così basso: il listino di 399 euro è stato ampiamente battuto dalla promozione corrente, che l’ha visto ridurre la spesa finale da sostenere fino a soli 285 euro, con uno sconto effettivo del 29%, approfittando anche di garanzia legale della durata di 24 mesi e della sua variante no brand. Per l’ordine dovete collegarvi qui.

Il prodotto risulta essere relativamente facilmente trasportabile, con il suo peso di 209 grammi, e dimensioni che possono raggiungere 161,7 x 78 x 8,2 millimetri, il tutto affiancato comunque da un processore Samsung Exynos 1380, che viene supportato a sua volta dalla GPU Mali-G58 MP5. Ottimo è anche il comparto fotografico, in questo caso gli utenti possono affidarsi ad un sensore principale da 50 megapixel, con anche uno da 8 megapixel ed uno da 5 megapixel a completare comunque un’esperienza più che valida per la fascia di prezzo di posizionamento. Nella parte anteriore, invece, ecco spiccare la presenza di un sensore da 13 megapixel, più che valido, ma comunque allineato con gli standard a cui siamo solitamente abituati, considerando sempre i 300 euro di spesa da sostenere per l’acquisto.