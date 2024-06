TIM e Kena Mobile battono Vodafone e Iliad: ecco fino a 300 GIGA in 5G

TIM e Kena Mobile stanno dando il massimo soprattutto nell’ultimo periodo tra i gestori mobili in Italia. Queste due realtà hanno fatto di tutto pur di mettere in campo le loro forze ma in maniera rivisitata. Qualità e quantità non mancano alle offerte di TIM e Kena Mobile ma questa volta c’è anche una discreta convenienza visto che i prezzi sono stati abbassati appositamente.

L’obiettivo è infatti quello di raccogliere quanti più nuovi utenti possibili, soprattutto adesso che è cominciata ufficialmente l’estate. Le nuove campagne promozionali mettono al centro del discorso delle offerte mobili strapiene di contenuti, le quali peraltro non superano una determinata soglia di prezzo.

TIM, Kena, Vodafone e Iliad: tutte le offerte in fila

In merito a TIM, le offerte attualmente disponibili sono tre, tutte della gamma Power. Ecco l’elenco:

Power Iron : minuti illimitati, 200 SMS e 150 giga in 4G a 6,99 € al mese;

: minuti illimitati, 200 SMS e 150 giga in 4G a 6,99 € al mese; Power Special : minuti illimitati, 200 SMS e 300 giga in 5G a 9,99 € al mese;

: minuti illimitati, 200 SMS e 300 giga in 5G a 9,99 € al mese; Power Supreme Easy: minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga in 5G a 7,99 € al mese.

Con Kena l’offerta di rilievo è principalmente quella in alto sul sito ufficiale. Costa solo 6,99 € al mese e garantisce minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e ben 230 giga in 4G.

Iliad ha colto questo mese di giugno per festeggiare il suo sesto compleanno con tre offerte che fanno riferimento alla gamma Flash:

Flash 150 : minuti illimitati, SMS illimitati e 150 giga in 4G a 7,99 € al mese;

: minuti illimitati, SMS illimitati e 150 giga in 4G a 7,99 € al mese; Flash 200 : minuti illimitati, SMS illimitati e 200 giga in 5G a 9,99 € al mese

: minuti illimitati, SMS illimitati e 200 giga in 5G a 9,99 € al mese Flash 250: minuti illimitati, SMS illimitati e 250 giga in 5G a 11,99 € al mese

Vodafone tenta di tenere il passo proponendo ancora una volta le sue silver che sono due, questa volta più convenienti del solito: