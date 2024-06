Questa settimana segna l’inizio ufficiale degli Europei di calcio in Germania, un evento atteso con fervore dagli appassionati di tutto il continente. In concomitanza con questo evento sportivo di grande richiamo, Telepass ha lanciato un concorso speciale che offre ai suoi clienti la possibilità di vincere fino a 5 anni di pedaggio autostradale in Italia. Vediamo nel dettaglio come partecipare e quali premi sono in palio.

Il concorso Telepass Goal e i suoi premi

Il concorso, denominato Telepass Goal, è aperto ai clienti Family, Easy, Plus e X, i quali possono partecipare direttamente tramite l’App Telepass. Per ogni giornata di gioco, è previsto un cashback di 50 euro sui pagamenti del carburante in-app per i titolari di un contratto Telepass Plus. Oltre a questo, i partecipanti concorrono per l’estrazione finale di 1 anno di pedaggio autostradale in Italia, con un massimo di 400 euro, e 12 mesi di canone gratuito per Telepass Family, Base e Pacchetto Plus.

Ma le sorprese non finiscono qui. Tra coloro che si posizioneranno nei primi 100 posti della classifica di Telepass Goal, 10 fortunati utenti avranno la possibilità di vincere un premio ancora più esclusivo: 5 anni di pedaggio autostradale in Italia, con un limite massimo di 400 euro l’anno, e 5 anni di canone gratuito per Telepass Family, Base e Pacchetto Plus. È importante notare che, secondo il regolamento del concorso, i vincitori che non sono già titolari di un contratto Telepass Plus dovranno aderire a questo contratto entro il 31 ottobre 2024 per poter usufruire dei premi vinti.

In aggiunta alle opportunità offerte dal concorso, Telepass sta promuovendo un’offerta speciale per l’abbonamento, valida fino al 15 luglio 2024, che include 1 anno di canone gratuito. Successivamente, i costi mensili sono di 3,90 euro per il contratto Base e 4,90 euro per il contratto Plus. Per coloro che stanno valutando le alternative, Telepass offre anche informazioni su come scegliere tra Telepass, UnipolMove e MooneyGo, aiutando i clienti a trovare la soluzione più adatta alle loro esigenze di mobilità.

Lo spirito degli Europei 2024 sulle nostre strade

Con questo concorso e le offerte promozionali, Telepass non solo celebra lo spirito degli Europei 2024 ma offre anche vantaggi tangibili ai suoi utenti, incentivando la partecipazione e la fidelizzazione attraverso premi significativi e promozioni vantaggiose. Per maggiori dettagli e per partecipare al concorso Telepass Goal, visitate l’App Telepass e preparatevi a vincere grandi premi durante l’estate calcistica!