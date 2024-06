Panasonic Connect ha recentemente svelato il Toughbook 40mk2, un notebook rugged progettato specificamente per i professionisti in mobilità. Dotato dell’unità di elaborazione neurale Intel AI Boost, questo dispositivo rappresenta una svolta nell’elaborazione AI all’edge, migliorando l’efficienza e la precisione nei settori più diversi, senza necessità di connessione di rete.

Le caratteristiche del Toughbook 40mk2

Il Toughbook 40mk2 si distingue per il suo schermo da 14 pollici e il sistema operativo Windows 11 Pro. È uno dei primi notebook rugged a integrare funzionalità di elaborazione edge AI, grazie ai processori Intel Core Ultra 5 135H e, per esigenze superiori, l’opzionale Intel Core Ultra 7 165H, entrambi dotati di tecnologia Intel vPro. Questi processori, con il loro chipset AI dedicato, permettono di raccogliere, archiviare e analizzare i dati direttamente sul dispositivo, evitando il ricorso al cloud e preservando così le prestazioni complessive.

L’elaborazione AI stand-alone è particolarmente vantaggiosa per chi lavora in remoto, come il personale militare o gli ispettori di apparecchiature in aree isolate. L’AI riduce gli errori umani e velocizza le operazioni, come mostrare dove dovrebbero essere le connessioni di cablaggio tramite computer vision o generare automaticamente rapporti di ispezione, risparmiando tempo e risorse.

Il Toughbook 40mk2 include la GPU Intel Arc per prestazioni grafiche superiori, ideale per visualizzare immagini generate dall’AI. Inoltre, è uno dei primi notebook rugged a supportare le specifiche Intel Wi-Fi 7 BE200, garantendo velocità di connettività fino a 5,8 Gbps, oltre a una latenza ultra-bassa. Questo consente trasferimenti di dati estremamente rapidi in ufficio o alla base. Per chi opera in mobilità, sono disponibili anche 4G e 5G opzionali con supporto eSIM.

Robusto e resistente, il Toughbook 40mk2 vanta un grado di protezione IP66 contro polvere e acqua, operando a temperature estreme da -29°C a +63°C. Dispone di una batteria sostituibile che offre fino a 12 ore di autonomia, oltre a storage, RAM e quattro slot di espansione per una massima flessibilità.

Quando uscirà?

Panasonic Connect lancerà il Toughbook 40mk2 nel secondo trimestre del 2024, segnando un importante passo avanti nell’innovazione dei dispositivi rugged per l’utenza business.