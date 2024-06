Ogni mese i vari operatori telefonici italiani mettono a disposizione di tutti gli utenti, una vasta gamma di promozioni tra le quali scegliere nel momento in cui decidono di intestare una nuova Sim e di conseguenza un nuovo numero di telefono, come intuibile si tratta di una gara al mercato per cercare di accaparrarsi il maggior numero di clienti possibile e ovviamente aumentare gli introiti.

Tutti gli operatori di conseguenza cercano di offrire il meglio possibile ai vari utenti garantendo tantissimi giga e minuti ed SMS in quantità, ovviamente a fare la differenza e il prezzo che tali promozioni richiedono ogni mese al cliente, tutti gli operatori cercano di variegare i prezzi in modo da accontentare le esigenze di ognuno ponderando le possibilità economiche di ogni cliente.

Ovviamente anche Iliad ci tiene a dire la sua ed è per questo che nel mese di giugno 2024, ha messo a disposizione tre nuove promozioni flash che includono oltre al 5G, anche una sorpresa certamente non indifferente.

Tre super promo

La prima promo di cui vi vogliamo parlare e Iliad Flash 150, come intuibile quest’ultima garantisce 150 GB di traffico dati in 4G e minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali.

La seconda promo invece è Iliad Flash 200, quest’ultima invece aumenta il numero di giga a 200 e implementa la navigazione in 5G, ovviamente minuti ed SMS restano illimitati anche in questo caso.

Per ultima invece abbiamo Iliad flash 250, quest’ultima garantisce ben 250 GB di traffico dati sempre in navigazione 5G e ovviamente minuti ed SMS limitati anche in questo caso.

Per quanto riguarda il prezzo mensile da pagare invece, la prima ha un costo di 7,99 € al mese, la seconda di 9,99 € al mese, la terza invece arriva a 11,99 € al mese.

Come se non bastasse nel caso decideste di sottoscrivere una delle seguenti promo, avrete la possibilità di accedere a un prezzo agevolato per quanto riguarda la connessione a Internet da casa in fibra ottica, il costo mensile da corrispondere scenderà infatti da 24,99 € al mese a 19,99 € al mese.