OnePlus 11 è uno smartphone che con il tempo si sta assestando sulla fascia medio-bassa della telefonia mobile, riuscendo così a soddisfare pienamente le richieste e le necessità dei consumatori, senza chiedere in cambio un investimento di denaro particolarmente elevato.

Le dimensioni del prodotto rientrano perfettamente negli standard a cui siamo abituati, riuscendo a raggiungere 163,1 x 74,1 x 8,53 millimetri, ed un peso che si aggira attorno ai 205 grammi. Il display è sicuramente uno dei suoi punti di forza, essendo un LTPO 3, bellissimo AMOLED con refresh rate a 120Hz, dimensioni di 6,7 pollici di diagonale, con anche protezione Gorilla Glass 7.

OnePlus 11: il prezzo è folle su Amazon

La spesa è decisamente ridotta, almeno rispetto al passato, nel momento in cui penserete di acquistare questo OnePlus 11. Dovete sapere infatti che l’ordine richiederà il versamento di un contributo di 500 euro, sempre per uno smartphone con garanzia di 24 mesi ed anche completamente no brand. Potete effettuarlo qui.

Il comparto fotografico è uno dei migliori per la fascia di prezzo di posizionamento, ricordatevi che a tutti gli effetti parliamo di un sensore principale da 50 megapixel, che viene affiancato dalla presenza di un secondario da 32 megapixel, per terminare con un effetto bokeh da 48 megapixel. Nella parte anteriore, al contrario, si può trovare un sensore da 16 megapixel con apertura F2.4, ed un angolo di visuale massimo di 115 gradi. I video possono essere realizzati al massimo in 8K a 24fps, mentre la connettività prevede WiFi 802.11 ax dual band, bluetooth 5.3, USB type-C 2.0 ed anche NFC o GPS.

La batteria è un componente da 5000mAh, più che sufficiente per riuscire ad utilizzare lo smartphone per più giorni, prima di dover ricorrere alla ricarica tramite la presa a muro (anche se supporta la ricarica rapida).