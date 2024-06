Il caldo è arrivato, e con esso anche la necessità di avere a disposizione presso la propria abitazione un condizionatore, almeno portatile, che permetta a tutti gli effetti di godere di aria fresca, soprattutto durante le ore notturne.

Tra i tanti prodotti che oggi è possibile acquistare in rete, annoveriamo sicuramente la creazione di casa Cecotec, stiamo parlando di ForceClima 7100 Soundless, un condizionatore portatile dotato di tecnologia soundless, capace quindi di ridurre al massimo la rumorosità generale, ed allo stesso tempo con display LED sul quale poter visualizzare tutte le singole informazioni di stato.

Scoprite subito le nuove offerte Amazon che potete avere solo oggi con il nostro canale Telegram ufficiale, lo trovate a questo indirizzo.

Cecotec, il condizionatore portatile costa poco

Un condizionatore portatile estremamente economico vi attende oggi su Amazon, dove potete trovare un prodotto che ha un prezzo finale di vendita di soli 179 euro, con un risparmio superiore ai 50 euro rispetto al valore di listino. Potete trovarlo qui.

Nell’avvicinarsi a questo dispositivo è bene sapere una cosa: necessita dell’utilizzo del tubo di scarico, ciò sta a significare che dovrete pensare di posizionarlo correttamente all’interno della vostra abitazione, per avere lo spazio necessario in cui far passare il tubo all’esterno. Sono disponibili quattro modalità di utilizzo con 2 differenti velocità, ed una copertura che può raggiungere fino a 15 metri quadrati circa (classe di efficienza energetica A).

Dimensionalmente non è troppo grande, se considerate che comunque può raggiungere senza problemi 32,5 x 33 x 67,5 centimetri, lo spostamento all’interno dell’abitazione è facilitato dalla presenza di comode rotelline poste al di sotto dello stesso, così da poterlo trascinare ovunque abbiate bisogno, senza appesantirvi la schiena o simili. Il controllo può avvenire direttamente con l’ausilio di un telecomando, con l’interessante modalità di deumidificazione che garantisce a tutti gli effetti una leggera frescura, senza però il classico freddo della modalità di raffreddamento.