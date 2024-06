Il Samsung Galaxy S24 Ultra è l’attuale flagship del produttore coreano ed è arrivato sul mercato ad inizio anno. Tuttavia, a circa metà del ciclo di vita del prodotto, il brand ha deciso di rilanciare il dispositivo introducendo una nuova colorazione.

I colori disponibili al lancio erano Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet, Titanium Blue, Titanium Green e Titanium Orange. L’ampia personalizzazione offerta da Samsung, ora si arricchisce anche con la Titanium Yellow.

Si tratta di una tonalità che si avvicina alla Amber Yellow disponibile per il Galaxy S24 anche se con leggere differenze. La finitura giallo pastello subisce alcune modifiche per via della scocca in titanio del Galaxy S24 Ultra. Inoltre, viene modificata anche la S-Pen con una colorazione tendente al marrone per offrire un contrasto cromatico con il device.

Galaxy S24 Ultra si tinge di una colorazione inedita, Samsung fa debuttare il nuovo colore Titanium Yellow

Il flaghsip viene proposto da Samsung in sole due configurazioni: 12/256GB e 12/512GB per la RAM e la memoria interna. Tutte le altre caratteristiche tecniche non subiscono variazioni, quindi sarà possibile trovare sempre il display AMOLED da 6,8 pollici dotato di una risoluzione QHD+ e refresh rate a 120Hz.

Il comparto fotografico del Galaxy S24 Ultra è composto da quattro ottiche per scattare foto di altissimo livello. Il sensore principale da 200 MP è affiancato da una lente periscopica da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e sensore ultra-wide da da 12MP.

Le prestazioni sono garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mentre la batteria da 4.500mAh assicura ampia autonomia. Completano la dotazione le funzionalità avanzate legate a Galaxy AI, l’Intelligenza Artificiale di Samsung, che permette di migliorare l’esprerienza utente e le potenzialità del device. Il produttore, inoltre, conferma un supporto software prolungato, con 7 anni di aggiornamenti Android.