Samsung Galaxy S24 Ultra 5G è lo smartphone che tutti vogliono, un prodotto completo in ogni sua parte che è pronto a fare la differenza in un mercato comunque sempre più ricco di dispositivi dall’eccellente rapporto qualità/prezzo.

Il device in questione viene caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,8 pollici di diagonale, trattasi di un fantastico AMOLED 2X che presenta una risoluzione massima in QHD+, e soprattutto la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, che viene a sua volta supportato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S24 Ultra: offerta folle Amazon

Il prezzo di vendita di Samsung Galax S24 Ultra parte da molto alto, considerando appunto che si tratta del top di gamma assoluto dell’azienda sudcoreana. Il suo listino, per la versione attualmente disponibile, è di 1499 euro; cifra monstre che molti non vogliono, o non possono, investire per un normale smartphone. Fortunatamente esistono un paio di promozioni che ci permettono di risparmiare moltissimo: in primis lo sconto del 20% che Amazon ha deciso di applicare personalmente, così da arrivare ad un prezzo finale di soli 1199 euro.

In secondo luogo potrete decidere di registrare lo smartphone direttamente sul sito ufficiale di Samsung, chiamato Samsung Members, per avere diritto a ricevere un cashback di 200 euro, così da spendere, in parole povere, solamente 999 euro. Per completare l’acquisto collegatevi qui.

Da notare che quest’ultimo cashback è postumo all’acquisto, ciò sta a significare che il prezzo non verrà effettivamente scontato nel momento in cui completerete l’ordine, ma riceverete a vostra volta un bonifico con i 200 euro, entro 45 giorni dall’approvazione della richiesta tramite il sito ufficiale di Samsung. Una pratica spesso usata dall’azienda sudcoreana per promuovere i propri prodotti.