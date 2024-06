Gli utenti che desiderano trasferire file tra il proprio computer Windows 11 e lo smartphone Android hanno a disposizione diverse opzioni. Una di queste è Google Quick Share. Ma non è la sola. Recentemente, Microsoft ha introdotto una nuova soluzione. Quest’ultima punta a semplificare l’operazione e renderla molto più veloce. Si tratta della Windows 11 Insider Preview Build 22635.3785 (KB5039319). Gli utenti iscritti al programma Beta possono usufruire di una nuova ed interessante funzionalità di condivisione.

Secondo quanto dichiarato dal team di Microsoft nel post pubblicato sul blog ufficiale, apparirà una nuova icona. Si tratta di “My Phone” nella finestra di condivisione di Windows. Quest’ultima sarà visibile ogni volta che gli utenti proveranno a condividere un file.

In arrivo una nuova funzione per trasferire file da Windows 11 ad Android

Microsoft chiarisce che per utilizzare tale opzione è necessario associare il dispositivo mobile al computer. Ma come funziona? Cliccando sull’icona “My Phone”, gli utenti potranno inviare rapidamente i contenuti desiderati al proprio smartphone Android, eliminando la necessità di passaggi complicati o di configurazioni particolari. Per procedere, è necessario scaricare sul proprio dispositivo mobile l’applicazione “Collegamento a Windows per Android”. Quest’ultima può essere scaricata gratis direttamente dal Google Play Store.

Al momento, la funzione è disponibile solo per i tester. Considerando il suo rilascio nel canale beta è ipotizzabile che potrebbe essere resa disponibile a tutti gli utenti in un futuro non troppo lontano. Bisogna solo avere un po’ di pazienza. Con tale nuova funzionalità, Microsoft punta a semplificare ulteriormente il processo di condivisione dei file. In questo modo l’azienda rende l’esperienza più fluida e immediata per i suoi utenti. La presenza di una soluzione integrata nel sistema operativo Windows 11 rappresenta un vantaggio significativo. Quest’ultima, infatti, elimina la necessità di utilizzare applicazioni di terze parti o metodi alternativi che possono risultare meno intuitivi o più macchinosi.