Samsung Galaxy S24+ può essere acquistato in questi giorni direttamente su Amazon approfittando di un risparmio davvero più unico che raro, data la possibilità di mettere le mani sul prodotto con uno sconto effettivo anche di oltre 400 euro.

Accedere al prodotto in questione è decisamente più semplice del previsto, ma quale versione è effettivamente in promozione? stiamo parlando della soluzione che prevede 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, mantenendo invariate tutte le specifiche tecniche. Il prodotto ha infatti un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, trattasi a tutti gli effetti di un Dynamic AMOLED 2X con risoluzione QuadHD+, che presenta alle sue spalle anche un processore Qualcomm Snapdragon di ottima qualità generale.

Samsung Galaxy S24+: splendida occasione per risparmiare

In queste ultime settimane sembra essere davvero arrivato il momento di acquistare un nuovo dispositivo di casa Samsung, poiché a tutti gli effetti potete pensare di mettere le mani su un Galaxy S24+ con un risparmio praticamente mai visto prima d’ora. Il prezzo consigliato è di 1189 euro, cifra che viene ridotta del 30% fino ad arrivare a soli 849 euro; già un prezzo di tutto rispetto, in confronto al listino, ma che allo stesso tempo viene ulteriormente ridotto di 150 euro approfittando del cashback di Samsung, così da poter spendere in finale solamente 699 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Dimensionalmente il prodotto si posiziona un gradino al di sotto del fratello maggiore, raggiungendo per la precisione 158,5 x 75,9 x 7,7 millimetri di spessore, ed un peso che comunque risulta essere più che bilanciato, pari a soli 196 grammi. Eccellente è il comparto fotografico, dove possiamo trovare sensori di vario genere, come un principale da 50 megapixel, seguito poi da una coppia di secondari: 12 e 10 megapixel, ugualmente di ottima qualità.