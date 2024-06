DJI Osmo Action 3 ha un prezzo davvero ridicolo su Amazon, approfittando dell’ottima offerta messa a disposizione giusto in questi giorni per tutti gli utenti che decidono di abbracciare la fantastica promozione attivata dall’azienda americana.

Per chi non la conoscesse, stiamo parlando di una action camera di ottimo livello, con possibilità di registrare al massimo in 4K con angolo di visuale grandangolare, che offre un’ottima versatilità e possibilità di controllo, data la presenza di display a colori completamente touchscreen (uno anteriore ed uno posteriore). Il montaggio verticale a sgancio rapido rappresenta poi il plus che nessuno si sarebbe aspettato di vedere, quel qualcosa che gli permette di distinguersi ad esempio da GoPro, la rivale posizionata esattamente sulla stessa fascia di prezzo.

DJI Osmo Action 3: occhio al fantastico sconto

Acquistare una action camera di qualità non richiede più una spesa troppo elevata, proprio in questi giorni su Amazon è stato fortemente ridotto il prezzo di vendita di una delle action camere più apprezzate dal pubblico: DJI Osmo Acion 3 potrà essere acquistata giustappunto a soli 204,99 euro, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi e consegna a domicilio in tempi veramente molto brevi. Acquistatela al seguente link.

Una delle altre caratteristiche top che le permettono di distinguersi dalla massa riguarda anche la sua totale impermeabilità fino ad un massimo di 16 metri di profondità, senza l’ausilio di una custodia impermeabile (comunque presente in confezione), la quale andrà ad incrementare notevolmente la possibilità di arrivare in profondità, ed anche per un tempo maggiore.

Il prodotto è poi caratterizzato da una forte resistenza agli agenti atmosferici, intesi anche come temperature, oltre ad alcune funzionalità che gli permettono di distinguersi dalla massa: come il caratteristico HorizonSteady di casa DJI, stabilizzatore dalla qualità assolutamente sopraffina.