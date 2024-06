Da un po’ di tempo Microsoft si sta prodigando per migliorare l’integrazione del proprio sistema operativo Windows 11 con il sistema operativo mobile più diffuso in tutto il mondo, stiamo parlando ovviamente di Android.

A quanto pare qualcosa sembra stia per muoversi, recenti indiscrezioni infatti annunciano che Microsoft stia per introdurre una nuova funzionalità all’interno della sua piattaforma Esplora File, la quale sarà integrabile con Android per consentire agli utenti di muoversi all’interno delle cartelle del proprio smartphone direttamente dal proprio pc senza nessun tipo di sforzo o di connessione particolare.

L’indiscrezione

La novità è stata annunciata da @PhantomOfEarth su XDA Developers, il quale annuncia che è molto presto Windows 11 introdurrà un toggle specifico all’interno della sua piattaforma per poter attivare questa nuova funzionalità, quest’ultima andrebbe a richiedere la conferma allo smartphone per poter stabilire una connessione dopodiché il gioco sarà fatto e tramite esplora file si potrà girovagare liberamente all’interno delle cartelle di Android.

Ovviamente non si sa nulla su un possibile periodo di rilascio di questa nuova funzionalità, probabilmente ci sarà ancora da attendere dal momento che ora Microsoft è impegnata nell’integrazione dell’intelligenza artificiale che come ben sappiamo arriverà anche e soprattutto proprio in Esplora File.

Si tratta di una novità decisamente in linea con la politica di Microsoft che punta a una forte integrazione tra il proprio sistema operativo e quello di Google per rendere l’esperienza d’uso e connettività con gli smartphone molto più fluida rispetto al passato, non a caso abbiamo già assistito all’arrivo di funzionalità specifiche per migliorare la connettività, come ad esempio la possibilità di condividere i file vicino tramite Quick Share (ex Nearby Share).

Dunque, non rimane che attendere per poi assistere all’arrivo della funzionalità che probabilmente arriverà prima all’interno del programma Insider per essere sottoposti a numerosi test, che ovviamente porteranno a numerosi feedback da parte della community.