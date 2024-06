Snapdragon 8 Gen4 di Qualcomm, in arrivo per metà ottobre di quest’anno, potrebbe portare significativi miglioramenti per gli smartphone. Nello specifico quelli di fascia alta. L’entusiasmo per le nuove capacità del chip risulta attenuato a causa di un possibile aumento dei prezzi. Gli smartphone dotati del processore, infatti, potrebbero essere molto più costosi.

A tal proposito, l’analista Ming–Chi Kuo ha presentato alcune previsioni. Secondo quest’ultime il costo dello Snapdragon 8 Gen4 potrebbe presentare un prezzo superiore pari al 25–30%. Seguendo tale scenario, oggi il processore costa circa 190-200dollari. Apportando le percentuali presentate, i prezzi del nuovo chip potrebbero arrivare intorno ai 250dollari. È importante sottolineare che l’incremento dei costi non è dovuto solo all’adozione di tecnologie più avanzate. A contribuire è anche il nodo di produzione N3E di TSMC. Quest’ultimo anche se offre prestazioni superiori, è anche più costoso del precedente.

Smartphone sempre più costosi: ecco perché

Il nodo N3E di TSMC rappresenta un passo avanti significativo in termini di efficienza energetica e capacità di elaborazione. La sua adozione però contribuisce direttamente al costo finale del prodotto. Inoltre, l’introduzione di nuovi core di processore progettati da Qualcomm aggiunge ulteriori costi alla produzione dello Snapdragon 8 Gen4. Tali fattori infatti combinati tra loro spingono inevitabilmente verso un aumento dei prezzi dei componenti per gli smartphone di fascia alta.

L’analista Kuo prevede che ciò influenzerà i costi dei dispositivi. In questo caso, i prezzi degli smartphone con Snapdragon 8 Gen4 potrebbero aumentale. Si tratta di una percentuale modesta, tra il 5 e il 10%, che potrebbe influenzare le decisioni di acquisto degli utenti. Uno scenario simile potrebbe a sua volta cambiare gli assetti dell’equilibrio competitivo all’interno del mercato degli smartphone.

La situazione appena delineata non sembra spaventare aziende come Samsung, Xiaomi, OPPO e OnePlus. Quest’ultime, infatti, sembrano ugualmente interessate ad utilizzare lo Snapdragon 8 Gen4 per i loro prossimi dispositivi. Tale decisione suggerisce che i vantaggi ottenuti in termini di prestazioni e capacità di elaborazione risultano fondamentali per mantenere la competitività nel mercato.