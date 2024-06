OnePlus, di recente, ha svelato una collaborazione con Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL). Ovvero uno dei principali produttori di batterie a livello mondiale. Una partnership nata per favorire l’introduzione di una rivoluzionaria tecnologia per batterie chiamata Glacier Battery. Si tratta di una soluzione innovativa, che sarà ufficialmente presentata in Cina il 20 luglio 2024. Essa promette di portare con sé importanti migliorie nelle prestazioni energetiche degli smartphone.

OnePlus Ace 3 Pro: il primo telefono con Glacier Battery

La Glacier Battery è descritta come una tecnologia all’avanguardia. Assolutamente in grado di garantire una maggiore densità energetica senza sacrificare la velocità di ricarica. Secondo indiscrezioni, il segreto di questa nuova batteria risiede nell’utilizzo di un elettrodo negativo al silicio. Quest’ ultimo consente di aumentare la capacità dell’ energia pur mantenendo tempi di carica ridotti. Ciò potrebbe rappresentare un cambiamento epocale nel settore delle batterie per dispositivi mobili. Ponendo così le basi per cellulari con autonomie più estese e ricariche rapide ed efficienti.

Il primo dispositivo a beneficiare di tale tecnologia sarà il OnePlus Ace 3 Pro. Esso verrà commercializzato in Europa con il nome di OnePlus12T. Lo smartphone sarà equipaggiato con una batteria dalla capacità notevole di 6.100 mAh e supporterà una ricarica rapida fino a 100W. Tali caratteristiche fanno di lui un prodotto estremamente interessante nel settore attuale. Arrivando a posizionarlo come un “battery-phone” capace di soddisfare le necessità degli utenti più esigenti in termini di autonomia e velocità di alimentazione.

La partnership tra OnePlus e CATL potrebbe segnare un importante passo avanti per l’intero ambito. Dimostrando, ancora una volta, la capacità dell’ azienda di telefono di innovare e di anticipare le esigenze del mercato. Con la GlacierBattery, la società sembra ormai pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle batterie per cellulari. Tutto ciò puntando su tecnologie avanzate e collaborazioni strategiche per offrire prodotti sempre più performanti e all’avanguardia.