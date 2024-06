In una mossa sorprendente, Apple ha annunciato l’abbandono del suo servizio “ApplePay Later” negli Stati Uniti. Esattamente pochi mesi dopo il suo debutto iniziale. Lanciato con grande enfasi lo scorso anno, il servizio permetteva agli utenti di dividere i pagamenti per acquisti da 50 a 1.000€ in quattro rate uguali da pagare entro sei settimane. Il tutto senza interessi o commissioni. Questo cambiamento avviene mentre l’azienda sposta la sua attenzione verso il potenziamento dell’ecosistema dei versamenti con soluzioni più flessibili e accessibili.

Nuove funzionalità in arrivo per Apple Pay

Originariamente presentato insieme a iOS 16 alla WWDC 2022, Apple Pay Later è stato un aggiornamento tardivo. Reso inizialmente disponibile a un gruppo selezionato di utenti nel marzo 2023 prima di un lancio più ampio nell’ottobre dello stesso anno. Gestito tramite una filiale interamente controllata, AppleFinancing, il servizio richiedeva agli utenti di chiedere e ottenere l’approvazione per ogni acquisto. Le transazioni avvenivano utilizzando credenziali Mastercard emesse dal partner Goldman Sachs. Nonostante i piani iniziali di espansione, compresa la potenziale disponibilità in paesi come l’Italia, il servizio è rimasto limitato agli Stati Uniti.

In una dichiarazione fornita Apple ha poi spiegato che il suo obiettivo resta quello di fornire ai clienti opzioni di pagamento facili, sicure e private. Ciò tramite Apple Pay, una soluzione che permetterà di offrire trasferimenti flessibili a un numero maggiore di persone. Ma soprattutto in più località nel mondo, in collaborazione con banche e istituzioni finanziarie abilitate.

Dunque nonostante l’abbandono di Pay Later, Apple non rinuncia all’innovazione nei versamenti digitali. Al contrario, l’azienda si prepara a introdurre nuove funzionalità che saranno integrate nella nuova app a livello globale entro la fine dell’anno. Questo cambiamento strategico sottolinea l’impegno della società nel migliorare i suoi servizi. Allineandoli con le tendenze globali verso soluzioni finanziarie più inclusive. Collaborando strettamente con partner in tutto il mondo, Apple mira così a mantenere la sua posizione di leader nelle innovazioni.