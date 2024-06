A quanto pare molto presto potremmo assistere all’arrivo di un nuovo modello della nota cassa portatile prodotta da Beats, stiamo parlando della Beats Pill, una cassa portatile compatta molto amata dagli utenti dal momento che offre prestazioni audio di tutto rispetto con un volume e una qualità dell’audio in uscita davvero soddisfacenti.

Al momento non sono ancora trapelate notizie ufficiali, ma a far pensare il possibile arrivo della nuova cassa portatile sono alcuni elementi emersi in rete che portano proprio in tale direzione.

Alcuni indizi fanno una prova

Sono presenti alcuni elementi che lasciano pensare che il 25 giugno potremmo assistere all’annuncio della nuova cassa portatile, a farlo pensare sono un video presente sul profilo X di Beats, il quale inquadra LeBron James intento ad ascoltare della musica proprio su un dispositivo di questo tipo e l’uscita di un nuovo album da parte del cantante Lil Wayne, Che viene in parte annunciata dalla scritta presente a fine teaser che sottolinea la data del 25 accompagnata dalla dicitura “The Predicament”, cosa che non sorprenderebbe dal momento che spesso Beats e Wayne hanno collaborato Per la presentazione dei prodotti tecnologici dell’azienda in concomitanza dell’annuncio di nuovi brani o album del cantante.

A suffragare il tutto ci ha pensato anche il leaker Arsène Lupin che ha mostrato alcune immagini in alta risoluzione, presumibilmente ufficiali, del nuovo modello, il quale come se non bastasse ha ricevuto la certificazione FCC per il mercato statunitense e quella NCC per Taiwan.

Di conseguenza non rimane che attendere il 25 giugno per scoprire se tutti questi indizi sono reali e porteranno ad una presentazione ufficiale di un nuovo prodotto che sicuramente farebbe felici tutti gli appassionati della famosa cassa portatile che ovviamente risulterebbe arrivare nel periodo perfetto quale l’estate, da sempre, infatti, la pillola audio di Beats anima i pomeriggi e le serate di tantissimi utenti.