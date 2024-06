L’arrivo ufficiale del prossimo pieghevole a conchiglia di casa Samsung è sempre più vicino, infatti Galaxy Flip 6 sarà svelato ufficialmente a partire dal prossimo 10 Luglio durante l’evento Galaxy Unpacked, il device avrà la responsabilità di migliorare quanto fatto con il suo predecessore la cui cerniera aveva segnato un gran passo in avanti e ovviamente tenere testa alla concorrenza incarnata da Huawei e Xiaomi

Il device pieghevole di Samsung è stato più volte paparazzato su geekbench nella versione SM-F741B che si dice possa corrispondere a quella destinata ai mercati nord americano ed europeo, la quale ha rivelato prima e confermato poi alcuni dettagli sulle sue presunte caratteristiche tecniche, dettagli che fanno da anticamera alla sua presentazione ufficiale.

Possibile scheda tecnica

Leggendo la documentazione si evince che lo smartphone monterà al suo interno il SoC Snapdragon 8 Gen 3 accompagnato da 12GB di RAM e Android 14 come sistema operativo nativo con la One UI nella versione di quel momento, ovviamente non mancheranno 5G, WiFI 6E, Bluetooth, NFC e GNSS per la localizzazione.

Per quanto riguarda il prezzo, si parla in base alle indiscrezioni di un aumento di circa 100 dollari rispetto alla controparte precedente, di conseguenza potrebbe essere 1.099,99$ per quello da 256Gb e 1.219,99$ per quello da 512Gb.

Le probabili specifiche sono le seguenti:

Display: Interno: Plastic AMOLED 2x 6,7″ 2640×1080 FHD+, 120Hz Esterno: Super AMOLED 3,4″ 720×748

SoC: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (overcloccato)

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (overcloccato) Memoria: 12GB di RAM Tagli 256/512GB interna

Connettività: 5G dual SIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS

5G dual SIM, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS Fotocamere: Frontale: 10MP, f/2,2 Esterne: Principale: 50MP, f/1,8, PDAF Ultra grandangolare: 10MP, f/2,2

Capacità batteria: 4.000mAh, ricarica 25W

4.000mAh, ricarica 25W Certificazione: IP58

IP58 Dimensioni spaziali: aperto: 165,1×71,9×6,9mm chiuso: 85,1×71,9×14,9mm

Peso: 187g

Ora non rimane che attendere questi ultimi 20 giorni per tastare con mano il lavoro fatto da Samsung che ovviamente punta ad ottenere il massimo per mantenere inalterato il suo monopolio nel mondo dei pieghevoli.