CoopVoce, si apre la sfida con Kena: offerte fino a 230 GB

Al momento sono disponibili più soluzioni nella nuova gamma di CoopVoce, tutte disponibili peraltro con diverse agevolazioni. È proprio questo che sta attirando tantissimo gli utenti, a tal punto da farli tornare sui propri passi nel caso in cui avessero abbandonato in passato il gestore. Sono molte anche le nuove adesioni, con diversi utenti che, indifferentemente dal loro gestore di provenienza, possono sottoscrivere una di queste promo.

L’obiettivo è come sempre quello di primeggiare senza lasciare nulla alla concorrenza e a quanto pare il provider ci riuscirà anche questa volta. Un’offerta su tutte riesce comunque a tenere altissima l’attenzione, anche se sta per cambiare prezzo. Contro però questo gestore si ritrova un’altra superpotenza del mondo dei virtuali, ovvero Kena Mobile. Entrambe le soluzioni dunque si scontrano sul campo, il tutto a suon di giga e prezzi bassi.

CoopVoce: la nuova EVO 200 offre tutto al suo interno per 9,99 € al mese

I gestori virtuali riescono a portare avanti il loro impero grazie ai prezzi bassi che non scadono mai. Coloro che stanno cercando le migliori offerte, non possono che dare un’occhiata al sito ufficiale di due gestori in particolare, ovvero CoopVoce e Kena Mobile.

Il primo rende disponibile ogni mese il meglio grazie alle sue EVO ma anche il secondo si sta iscrivendo di diritto all’elenco dei gestori più amati.

Partendo con CoopVoce, l’offerta migliore del momento sembra essere sicuramente, per una questione di contenuti, la EVO 200. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e 200 giga a 9,90 € al mese per sempre.

Per quanto riguarda invece Kena Mobile, l’occasione sembra essere più ghiotta visto il prezzo di 6,99 € al mese per sempre. Al suo interno questa soluzione mobile garantisce mensilmente la presenza di minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS e addirittura 230 giga in 4G. La scelta adesso sta a voi.