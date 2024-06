Quando si parla di telefonia in Italia, ovviamente viene spontaneo pensare a TIM, la nota azienda che ha ereditato il patrimonio di Telecom, gode di grande popolarità e soprattutto di un’infrastruttura telefonica senza eguali che riesce a coprire l’intero territorio nazionale senza troppi problemi.

Ovviamente tutto ciò porta a un grande impegno sul mercato che l’azienda tiene a portare avanti costantemente per riuscire a mantenere i propri clienti soddisfatti e soprattutto a conquistarne di nuovi con offerte cariche di giga, SMS e minuti a costi decisamente convenienti e competitivi.

Ovviamente, chi si ferma è perduto, di conseguenza ogni mese anche TIM si impegna a rinnovare il proprio catalogo di offerte offrendo ai propri utenti tante nuove possibilità tra le quali scegliere per cercare di aumentare il proprio mercato sia mobile che fisso, anche per il mese di giugno di conseguenza sono presenti delle promo davvero competitive, vediamole insieme.

Le offerte di TIM

Le offerte sono attivabili per chi effettua la portabilità da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, NoiTel, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), Lycamobile, BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile, Welcome Full (Vianova).

La prima promo di cui vi parliamo è TIM Supreme GPRO, quest’ultima include 50Gb di traffico dati in 5G e minuti illimitati verso tutti numeri nazionali ad un costo di appena 5,99 euro al mese, alla quali si affianca poi la TIM Power Iron New che ad un costo di soli 6,99 euro al mese offre 200 SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali con 150Gb di traffico dati in 5G ad un costo di appena 6,99 euro al mese.