Robot, umanoidi del futuro: richiesti dall'IEEE degli standard universali

Al momento risulta fondamentale definire tutti gli standard e i parametri necessari per prestazioni e sicurezza dei robot umanoidi. L’interesse è crescente e potrebbero esserci dei problemi in futuro. A tal proposito IEEE Robotics & Automation Society ha annunciato che avverrà la formazione di un gruppo di studio utile per analizzare a che punto si trovano attualmente i robot umanoidi.

Il gruppo di studio otterrà un tempo di un anno per riuscire a rientrare nei canoni previsti. Questi dovranno includere tutti i parametri che sono stati indicati senza alcuna sbavatura.

Robot umanoidi: tutti i parametri che il gruppo di studio IEEE dovrà rispettare per il futuro

Sarà innanzitutto fondamentale un’analisi dello stato attuale degli standard applicabili o non applicabili ai robot di tipo umanoide. Tra gli esempi può rientrare di certo la capacità di stabilire quanto possa essere applicato su questi robot l’attuale standard ANSI/RIA R15.08 che riguarda la sicurezza dei robot di tipo mobile industriale.

Sarà richiesta anche l’identificazione delle lacune presenti nel quadro normativo attuale. In questi termini, si parla di ogni tipo di lacuna che possa andare dalle prestazioni fino alla sicurezza. Il gruppo di studio ha intenzione inoltre di trovare tutte le lacune in ogni settore.

Di fondamentale importanza sarà individuare anche tutti gli ostacoli potenziali nell’affrontare proprio le lacune che si riscontreranno. ci potrebbero essere infatti ostacoli di diversa natura, come ad esempio quelli dovuti alla mancanza di alcune informazioni o a ricerche ritenute insufficienti.

È stata richiesta anche una roadmap utile per definire gli standard futuri. questa servirà a tenere conto di ostacoli e lacune.

Al momento non sono stati imposti dei limiti per quanto riguarda i partecipanti o per quanto concerne le persone che potranno fornire il loro apporto. Proprio a tal proposito sono state emesse a disposizione delle informazioni direttamente sul sito ufficiale dell’IEEE.