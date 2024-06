Samsung è sempre molto attenta a sviluppare nuove tecnologie che possano essere all’avanguardia e offrire a propri clienti un miglioramento dell’esperienza utente. Inoltre, l’azienda coreana sta lavorando da tempo sull’ottimizzazione dei display flessibili e la serie Galax Z Flip e Galaxy Z Fold ne sono un esempio.

Gli smartphone pieghevoli dell’azienda, seppur innovativi, sono risultati piuttosto tradizionali. Tuttavia, questa situazione potrebbe cambiare molto presto e Samsung sta lavorando proprio in questo senso.

Infatti, l’azienda coreana ha depositato un nuovo brevetto che mostra una versione futuristica del Galaxy Z Flip. Il documento, svelato da David di @xleaks7 in collaborazione con The Nerd Stash mostra un nuovo concetto per il pieghevole a conchiglia.

Un brevetto depositato da Samsung svela quale potrebbe essere il futuro della gamma Galaxy Z Flip, il foldable sarà molto diverso da come lo conosciamo adesso

Attualmente, il Galaxy Z Flip 5 e il prossimo Galaxy Z Flip 6 sono caratterizzati da un display esterno e da un display interno più grande. Il pannello interno è accessibile solo quando lo smartphone è completamente aperto.

Tuttavia, il Galaxy Z Flip mostrato nel brevetto è completamente diverso. Le immagini mostrano solo un display esterno pieghevole che gira intorno alla cerniera e prosegue sulla parte posteriore. Inoltre, è presente anche una parte di display arrotolabile che si estende quando lo smartphone viene completamente aperto.

Il vantaggio di questa soluzione è quella di avere accesso completo alle funzionalità del device, anche quando questo è piegato. Ruotandolo, invece, si potranno scattare i selfie utilizzando la fotocamera principale, garantendo una qualità maggiore alle foto. Le dimensioni estremamente compatte lo renderanno facile da trasportare e leggero da tenere in tasca.

Una volta aperto, il display diventerà molto grande e sarà posizionato solo sulla parte frontale. Questa soluzione permetterà di fruire dei contenuti multimediali in un modo completamente nuovo e coinvolgente.

Sebbene Samsung abbia depositato il brevetto per questo device, non è chiaro se si tratta di una soluzione che vedrà mai la luce. Il produttore punta a proteggere la proprietà intellettuale e, solo in seguito valuterà la fattibilità della proposta. In ogni caso, è interessante sapere che il brand sta valutando soluzioni alternative a quelle attuali per portare modifiche importanti alla propria gamma di dispositivi.