Gli smartphone oggi sono parte integrante dell’esistenza umana. Nonostante ciò, molti utenti utilizzano il proprio dispositivo senza conoscerlo completamente. In particolare, sugli iPhone sono disponibili alcune funzioni da molti considerate “segrete”. Quest’ultime, infatti, anche se sono estremamente utili e veloci, non sono ancora totalmente conosciute. A tal proposito, esiste una funzione riservata alla fotocamera dei dispositivi Apple che potrebbe rivelarsi molto valida. Si tratta di un metodo semplice che richiede pochi secondi.

La fotocamera degli iPhone cela un trucco validissimo

La funzione consente di risparmiare molto tempo, eliminando la necessità di sbloccare il telefono per compiere operazioni, anche banali. Un’opzione molto vantaggiosa soprattutto quando è necessario essere rapidi per scattare una foto. Come utilizzarla? Basta prendere il proprio iPhone e, senza sbloccarlo, fare un semplice gesto con le dita della mano. Bisogna spostarle da destra a sinistra e la fotocamera si aprirà automaticamente.

Il tutto avviene in un secondo, senza bisogno di sbloccare il dispositivo. È un trucco che non tutti conoscono, ma che può rivelarsi fondamentale. Ciò vale soprattutto quando si fa fretta. Come, ad esempio, quando si cammina in strada e si ha la necessità di scattare una foto, ma non si ha abbastanza tempo per fermarsi e procedere.

Tale trucco è solo uno dei tanti che sono disponibili sugli smartphone iOS (ma anche Android). Può sembrare strano, eppure è stato accertato che la maggior parte degli utenti utilizza solo il 40% delle potenzialità dei dispositivi mobili. Il trucco della fotocamera dunque è solo l’inizio. Video online ed articoli possono fare la differenza. Approfondire le specifiche tecniche dello smartphone che si possiede e conoscendo funzioni utili può aiutare a comprenderne meglio il funzionamento. Inoltre, in questo modo è possibile facilitarne l’utilizzo diventando dei veri e propri esperti. Si tratta di funzioni importanti che possono aiutare a sfruttare al pieno il proprio smartphone per motivi personali così come per lavoro.