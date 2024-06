Emergono nuovi dettagli sul Galaxy Z Fold6 di Samsung. Il lancio del dispositivo è previsto per il 10luglio durante l’evento Unpacked. Recenti indiscrezioni si sono unite a quelle precedenti e confermano alcuni dettagli sul prossimo smartphone pieghevole. A tal proposito sembra che le differenze rispetto al Galaxy Z Fold5 saranno minime.

SmartPrix ha riferito che l’Z Fold6 avrà dimensioni pari a 153,5×68,1×12,1mm da chiuso e 153,5×132,6×5,6mm da aperto. Inoltre, avrà un peso di 239grammi. Il design, leggermente più squadrato, ricorda quello del Galaxy S24 Ultra. Il display esterno sarà un Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con risoluzione HD+. Il rapporto di aspetto 22:9 e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il display interno avrà un pannello Dynamic AMOLED 2x da 7,6 pollici. Qui la risoluzione QXGA+ ha rapporto di aspetto 4:3.4 e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Nuove informazioni sul prossimo pieghevole di Samsung

Il Galaxy Z Fold6 sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen3 “for Galaxy”. Quest’ultimo è supportato da 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna. Saranno disponibili varianti da 256GB e 1TB.

Per quanto il comparto fotografico, il Galaxy Z Fold6 manterrà una fotocamera posteriore principale da 50MP. Ci saranno stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una ultra–grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP. Quest’ultimo avrà zoom ottico 3x. La camera principale supporterà la registrazione video in 8K a 30fps. Inoltre, c’è anche slow-motion in 4K a 120fps. Anteriormente, ci sarà una fotocamera da 10 MP. Mentre il display interno ne avrà una da 4MP.

La connettività includerà GPS, 5G, 4G, Wi-Fi 6E e Direct, Bluetooth 5.3. UWB, NFC e una porta USB 3.2 Gen1 Type-C. Il Galaxy Z Fold6 sarà disponibile in tre colori: Navy, Pink e Silver Shadow. La batteria da 4400mAh rimarrà la stessa del modello attuale, ma si prevede una leggera ottimizzazione che garantirà un’autonomia dichiarata fino a 18ore in uso cellulare, 23ore di riproduzione video e 77ore di riproduzione musicale.

Ice Universe ha inoltre condiviso su X alcune immagini di un modello Galaxy Z Fold6 accanto a un ZFold5, oltre a un video hands–on. Il confronto visivo evidenzia che il nuovo modello sarà significativamente più ampio nella parte anteriore, migliorando l’esperienza utente. Gli angoli più accentuati del Galaxy Z Fold6 lo rendono simile al design del S24 Ultra, confermando una tendenza di armonizzazione nella gamma di prodotti Samsung.