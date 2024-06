Hyundai INSTER: Il nuovo SUV ultracompatto elettrico per l'Europa

Dopo qualche anno di difficoltà, dovuto anche a modelli non sempre all’altezza delle aspettative, il Segmento A e il Segmento B del mondo automotive stanno vivendo un vero e proprio rinascimento. Un esempio lampante di questa rinascita è rappresentato da Hyundai, che sta per introdurre in Europa la nuova e interessante INSTER.

Agli appassionati più incalliti delle quattro ruote, il design della Hyundai INSTER potrebbe sembrare familiare. La vettura, le cui linee sono appena visibili nelle foto in penombra rilasciate dal marchio, si ispira infatti alla Hyundai Casper, un noto modello venduto in Corea del Sud dal 2021 con motorizzazione a benzina.

Come sarà il SUV? Quali sono le caratteristiche della Hyundai Inster?

La Hyundai INSTER, il cui nome racchiude i concetti di “innovativo” e “intimo”, sarà un SUV ultracompatto di Segmento A alimentato esclusivamente a batteria. Questo modello è destinato a competere con veicoli come la Dacia Spring 2024, già vista dal vivo. Anche se la società non ha ancora diffuso una scheda tecnica completa, le informazioni preliminari rendono la INSTER particolarmente interessante. Il marchio punta infatti a raggiungere un’autonomia di ben 355 km nel ciclo WLTP, dato che è ancora in fase di omologazione. Questa caratteristica potrebbe renderla molto competitiva nel suo segmento.

Hyundai vuole stabilire nuovi standard nel segmento A per quanto riguarda tecnologia, sicurezza e praticità. La INSTER si presenta come un mini SUV dal carattere robusto, con caratteristiche distintive come la forma luminosa diurna a LED anteriore e il tema posteriore dei pixel, un chiaro richiamo ad altri veicoli del brand.

La presentazione completa della vettura avverrà a fine giugno durante il Busan International Mobility Show in Corea del Sud. Non ci resta che attendere nuovi dettagli per scoprire tutte le innovazioni che questo nuovo SUV ultracompatto elettrico porterà nel mercato europeo. Con la INSTER, Hyundai si prepara a conquistare il segmento A dei SUV elettrici, proponendo un modello innovativo e performante che potrebbe ridefinire gli standard di questa categoria.