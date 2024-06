Durante la WWDC 2024, Apple ha svelato tante novità, ma una delle più intriganti è senza dubbio la Game Mode, che arriverà su iPhone con iOS 18. Questa nuova modalità promette di far girare i giochi in modo ancora più fluido, sfruttando al massimo l’hardware degli iPhone.

Ma come funziona esattamente questa Game Mode? Apple ha spiegato che, grazie a iOS 18, gli iPhone potranno entrare automaticamente in questa modalità ogni volta che si avvia una sessione di gioco intensa. Non sarà necessario fare nulla: sarà l’iPhone a riconoscere che stai per iniziare una partita e ad attivare la Game Mode da solo. Una comodità non da poco, soprattutto se si considera che su molti dispositivi Android simili modalità vanno attivate manualmente.

La Game Mode si concentra su tre aspetti principali

Riduzione dell’attività in background : Questo significa che il tuo iPhone limiterà le operazioni che non sono essenziali, in modo che il gioco possa girare al meglio, con un framerate costante anche dopo ore di utilizzo. Riduzione della latenza dei controller Bluetooth : Se utilizzi un controller Bluetooth per giocare, la Game Mode farà in modo di minimizzare i ritardi, migliorando la tua esperienza di gioco. Ottimizzazione della latenza degli AirPods : Anche chi preferisce giocare con gli AirPods noterà una riduzione della latenza, rendendo il suono più sincronizzato con il gioco.

Con questa mossa, Apple punta chiaramente a catturare l’attenzione degli sviluppatori di giochi Triple-A. Da anni, infatti, Apple cerca di portare sempre più titoli di alto livello su iPhone, iPad e Mac. La speranza è che questa nuova funzione possa convincere sempre più sviluppatori a lanciare i loro giochi su iOS.

Immagina di poter giocare ai tuoi titoli preferiti con prestazioni ottimizzate, senza dover fare nulla. È esattamente ciò che Apple sta promettendo con la Game Mode. E per chi ama il gaming, questa potrebbe essere una vera rivoluzione. Inoltre, con la riduzione della latenza, che tu stia usando un controller o gli AirPods, la tua esperienza di gioco sarà molto più coinvolgente e reattiva.

Ora non resta che aspettare e vedere quale sarà il prossimo grande titolo AAA a fare il suo debutto su iPhone. Con queste nuove funzionalità, Apple ha sicuramente alzato il livello del mobile gaming. E chissà, magari il tuo prossimo gioco preferito sarà proprio su iPhone, sfruttando al massimo tutte le potenzialità della Game Mode.