Secondo dichiarazioni recenti, la memoria GDDR7 di SK hynix verrà prodotta su larga scala a partire dal quarto trimestre dell’anno. La dichiarazione è arrivata da Tom‘s Hardware USA. In questo modo è stata rettificata un’affermazione precedente fatta da un rappresentante dell’azienda al COMPUTEX. Quest’ultimo, sbagliando, aveva indicato come periodo di inizio, il primo trimestre del 2025. Una notizia che aveva generato preoccupazioni su un possibile ritardo.

Attualmente, SK hynix sta vivendo un periodo di forte domanda per la memoria HBM (High Bandwidth Memory). Quest’ultima è utilizzata soprattutto negli acceleratori di intelligenza artificiale. Ciò non ha fermato l’azienda sudcoreana nel settore delle memorie GDDR7, fondamentali per le schede grafiche di prossima generazione. Per questo motivo, prevede di introdurre chip di memoria con capacità di 16 e 24Gb. Quest’ultime saranno in grado di raggiungere una velocità di trasferimento fino a 40 Gbps. Inoltre, è compresa una larghezza di banda fino a 160 GB/s.

SK hynix procede con i progetti per la GDDR7

Si tratta di un contesto estremamente competitivo. Sia Micron che Samsung hanno già iniziato a fornire campioni ai loro partner selezionati, mentre SK hynix non ha ancora fatto annunci simili. L’azienda ha però mostrato i suoi chip sia alla conferenza GTC di NVIDIA tenutasi a marzo, sia al recente COMPUTEX. In questo modo, ha suggerito di essere pronta a rifornire i produttori di GPU in tempo per le nuove generazioni di schede grafiche.

Le voci indicano che NVIDIA potrebbe utilizzare la memoria GDDR7 di SK hynix per la futura serie di GPU Blackwell. Sia in versione desktop che mobile. Ci sono poi indiscrezioni non confermate che ipotizzano che AMD, per le sue GPU RDNA4, potrebbe continuare a utilizzare le memorie GDDR6. Riguardo Intel invece, ci sono informazioni ancora più scarse. Ciò suggerisce che bisognerà aspettare per ottenere ulteriori sviluppi.

Nell’attuale contesto è evidente l’importanza della memoria GDDR7 nel futuro delle schede grafiche. In tale scenario, SK hynix, con la sua solida esperienza e le sue avanzate capacità di produzione, sembra pronta a rivestire un ruolo da protagonista.