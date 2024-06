Alla vigilia della WWDC, l’attesa conferenza per sviluppatori, Apple sta rilasciando dettagli intriganti riguardo a nuove funzionalità di iOS 18, che non coinvolgono l’intelligenza artificiale. Tra queste, spicca la capacità delle icone delle app di adattarsi alla modalità scura del sistema operativo, sia per le app native che per quelle di terze parti.

Secondo quanto riportato da MacRumors, con iOS 18 le icone delle applicazioni cambieranno automaticamente tonalità per armonizzarsi con la modalità Dark Mode. Gli sviluppatori potranno creare versioni chiare e scure delle icone, oppure il sistema stesso potrebbe modificare le tonalità. Questa funzionalità fa parte di un piano più ampio di personalizzazione, che consentirà agli utenti di assegnare colori specifici alle icone di determinate categorie di app, come social network, finanza o intrattenimento. Questo approccio innovativo potrebbe non solo migliorare l’estetica delle schermate, ma anche facilitare la gestione delle app da parte degli utenti.

Attualmente, i dettagli sull’implementazione non sono del tutto chiari, ma l’obiettivo sembra essere una maggiore coerenza visiva e personalizzazione. Con questa novità, iOS 18 promette di portare un livello di personalizzazione più avanzato e versatile alle mani degli utenti, rispondendo a una richiesta diffusa di maggiore controllo sull’aspetto delle icone in modalità scura.

Sicurezza Avanzata: Accesso alle App con FaceID in iOS 18

Oltre alla personalizzazione visiva, iOS 18 introduce anche significativi miglioramenti per la sicurezza delle app. Apple ha implementato una funzione che consente di proteggere l’accesso alle applicazioni tramite autenticazione biometrica. Questo significa che gli utenti potranno utilizzare FaceID per sbloccare qualsiasi app, andando oltre l’attuale approccio limitato a specifiche funzioni e app.

Finora, l’uso di FaceID per la protezione era riservato a opzioni come la navigazione privata in Safari e la protezione di foto recentemente eliminate o nascoste. Con iOS 18, questa capacità si estenderà a tutte le app, offrendo un ulteriore livello di sicurezza. Anche se non è ancora confermato se le app di terze parti dall’App Store potranno sfruttare questa funzione, alcune già offrono funzionalità di blocco simili a livello di app.

Naturalmente le novità non finiscono qui, Apple ha fatto uscire un nuovo aggiornamento per le AirPods, che si adatteranno alla uova versione di iOS.