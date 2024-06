Al giorno d’oggi avere a casa una telecamera di sorveglianza, che sia da interno o da esterno poco cambia, risulta essere essenziale proprio a causa della dilagante problematica riguardante i furti in appartamento. Fortunatamente sul mercato esistono soluzioni disparate che permettono di godere di ottime funzioni, a prezzi complessivamente non troppo elevati.

E’ questo il caso del modello di casa Imou, un prodotto che permette di registrare senza problemi ad alta definizione, raggiungendo addirittura il 2K, grazie ad un sensore anteriore da 3 megapixel. La piena completezza delle sue funzioni è dettata dalla presenza del riconoscimento del volto umano, così da differenziarlo e distinguerlo da quello animale (ad esempio), ma dai due LED fisici posti esattamente sotto la fotocamera. Questi diventano essenziali per attivare la cosiddetta visione notturna a colori, andando ad illuminare la scena di ripresa.

Telecamera WiFi da esterno: ecco quanto costa su Amazon

La telecamera WiFi di casa Imou è oggi disponibile all’acquisto con un rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole, nonostante tutto. Gli utenti che sceglieranno di acquistarla potranno pagarla solamente 34,99 euro, contro i 49,99 euro previsti di listino, così da avere tra le mani un risparmio del 30% sul valore originario. Premete qui per acquistarla.

Il prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo nasce per essere utilizzato all’aria aperta, e come tale presenta certificazione IP66 per la resistenza agli agenti atmosferici. La connessione alla rete avviene tramite frequenza a 2,4GHz, ciò sta a significare che se avete un router di casa a soli 5GHz, dovrete sdoppiare la rete, in caso contrario non potrà essere in nessun modo accoppiata. Spedizione, come sempre del resto, gestita da Amazon e consegna promessa in tempi veramente molto brevi al vostro domicilio, così da poter iniziare ad utilizzare il prodotto il prima possibile.