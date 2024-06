WhatsApp: aumenta il livello di personalizzazione su iOS

Con tutte le grandi novità che WhatsApp ha introdotto negli ultimi anni, la piattaforma ha raggiunto livelli che nessuno credeva possibili. Effettivamente con una risorsa di questo genere è difficile pensare che si possa ulteriormente migliorare ma invece WhatsApp ci è riuscita. La famosa applicazione di messaggistica ad oggi si dimostra ancor più piena di possibilità, soprattutto per quanto riguarda le funzioni.

Gli sviluppatori stanno lavorando davvero tanto per far sì che gli utenti abbiano a disposizione nuove opportunità. Gli ultimi aggiornamenti hanno testimoniato proprio questo, siccome sono arrivati con diverse novità al seguito. Risulterà dunque molto complicato per la concorrenza e riuscire a raggiungere il colosso, che da diversi mesi sta prendendo sempre più il largo. L’ultima novità arriva con la versione dedicata ad iOS, più precisamente la numero 24.12.10.77. Si tratta di una funzionalità ancora in via di sviluppo che non è disponibile neanche per gli utenti iscritti al programma beta.

WhatsApp: si potranno finalmente modificare i temi, ecco in che modo

Già da diverso tempo WhatsApp ha cominciato ad implementare una nuova piattaforma che migliorerà l’esperienza di personalizzazione. Gli utenti a breve infatti avranno un nuovo strumento utile per modificare i colori delle vignette che contengono i messaggi.

Oltre a questo, ci saranno anche 5 temi totalmente nuovi che permetteranno di aumentare il numero di quelli già esistenti, anche in questo caso 5. Una volta impostato uno di questi nuovi temi, cambieranno tutti gli elementi, ma solo per l’utente che usa WhatsApp. Non ci sarà infatti alcun tipo di modifica che interesserà gli interlocutori.

Al momento la novità si trova ancora in piena fase di sviluppo e ben presto verrà resa disponibile per coloro che si sono iscritti al programma beta per iOS. Chiaramente WhatsApp ha intenzione di introdurre questo nuovo aggiornamento anche per gli utenti Android, ma in un secondo momento.