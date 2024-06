Play Store di Google: nuove app e giochi a pagamento solo ora GRATIS

Anche oggi c’è un’altra grande opportunità per tutti gli utenti che hanno un dispositivo Android: sul Play Store ci sono titoli a pagamento gratis. Secondo quanto riportato, giochi ed applicazioni di alto livello sono improvvisamente scesi a costo zero. L’occasione capita tutte le settimane ma questa volta la scelta sembra essere più allettante del solito.

Tutti i titoli che sono presenti nell’elenco sottostante sono stati controllati in maniera meticolosa. Nessuna di questi infatti può portare a problematiche legate alla sicurezza, né per quanto riguarda eventuali virus, né per quanto concerne blocchi e bug. Non c’è quindi altro da fare che provvedere al download per godere di contenuti premium sul proprio smartphone.

Android: sul Play Store tutti questi titoli a pagamento sono oggi totalmente gratuiti

Per effettuare il download le operazioni da compiere sono davvero semplici ed intuitive. Gli utenti Android che dispongono di uno smartphone compatibile devono solo ed unicamente individuare nella lista il titolo che gli occorre e cliccarci su. È proprio in questo modo che si può essere indirizzati direttamente al Play Store di Google, dove, premendo sul tasto dedicato, si potrà procedere al download ufficiale.

Tutti i titoli che verranno scaricati gratis oggi, resteranno tali per sempre. Proprio per questo motivo il nostro consiglio è quello di procedere al download di tutti i contenuti presenti nella lista. Anche qualora alcuni di questi non dovessero interessare, potrebbero tornare utili in futuro ma c’è un problema: di certo saranno ritornati a pagamento. Scaricando tutto adesso e cancellando subito dopo quello che non occorre, ci si assicurerà la possibilità di avere quelle applicazioni e quei giochi in futuro gratuitamente eventualmente dovessero servire. Ecco dunque l’elenco completo con tutti i link diretti e i nomi dei titoli: