Gli smartphone Google sono da sempre sinonimo di avanguardia e continuo supporto software. Due elementi che spingono molti utenti ad affidarsi al colosso di Mountain View per i propri dispositivi mobili. Google offre continui aggiornamenti e miglioramenti che rendono gli smartphone Pixel e le sue app estremamente efficienti. A tal proposito, è arrivato un nuovo aggiornamento (versione 9.4) per l’applicazione Fotocamera Pixel. Seguendo il trend del Pixel Feature Drop di giugno, il team di sviluppatori di Google ha continuato a migliorare molte delle app dell’azienda. Tra queste c’è la Fotocamera Pixel, che con l’ultimo aggiornamento introduce la sezione “obiettivo manuale” per dispositivi come Google Pixel6 Pro, Pixel7 Pro e Fold.

In arrivo il nuovo aggiornamento per Fotocamera Pixel

La nuova funzione, disponibile sui Google Pixel8 Pro, permette di selezionare manualmente uno dei tre obiettivi posteriori. Attivarla è molto semplice. Basta recarsi nelle impostazioni attraverso l’icona a forma di ingranaggio. Qui si aprirà una schermata dove, accanto alla scheda “Generale“, si troverà un’altra denominata “Pro“. Qui sarà possibile scegliere l’obiettivo in modo automatico o manuale.

Quando la selezione manuale è abilitata, la classica pillola dello zoom sopra il pulsante di scatto viene sostituita dalle opzioni Ultra Wide, Wide e Teleobiettivo. Inoltre, con un semplice movimento di pinch to zoom, gli utenti possono passare da un obiettivo all’altro. È importante notare che, nonostante il nome, questa scheda “Pro” non include i “controlli Pro” disponibili sul Pixel 8 Pro, che permettono di regolare la messa a fuoco, la velocità dell’otturatore e i valori ISO.

Tra le altre novità della versione 9.4 di Fotocamera Pixel, si segnalano miglioramenti alla funzionalità HDR+ (disponibili a partire dal Google Pixel 6) e lo spostamento del selettore RAW/JPEG, che ora si trova nella scheda “Pro” invece che nelle Impostazioni avanzate.

La nuova versione 9.4.103.641377609.23 di Fotocamera Pixel può essere scaricata sia da APK Mirror che dal Google Play Store. L’aggiornamento è un ulteriore esempio di come Google continui a migliorare l’esperienza utente, confermando la sua posizione di leader nel settore degli smartphone.