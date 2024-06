Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha recentemente rilasciato una notizia decisamente interessante riguardo WhatsApp. Secondo quanto dichiarato, infatti, sembra che ora sarà possibile fissare fino a tre messaggi importanti all’interno delle chat sulla piattaforma. Si tratta di una funzione particolarmente utile soprattutto per tutti gli utenti che fanno parte di chat particolarmente attive, come quelle con i colleghi di lavoro, ed è importante tenere a portata di mano informazioni importanti.

E non è tutto. La nuova funzione permetterà di fissare anche immagini e sondaggi. Fino ad ora era possibile procedere solo con i testi e con solo un messaggio per gruppo. L’ampliamento delle condizioni offerte dalla funzione rappresenta un passaggio importante per tutti gli utenti.

Una nuova funzione su WhatsApp permette di fissare tre messaggi

L’opzione presente sulla piattaforma è molto intuitiva e semplice da usare. Sui dispositivi Android bisogna tenere premuto sul messaggio da fissare e cliccare su “Aggiungi”. A questo punto si dovrà selezionare la durata del blocco e poi nuovamente “Aggiungi”. Anche per i dispositivi Apple, il procedimento è molto simile.

Se si intende procedere su WhatsApp Web su desktop, invece, bisogna selezionare il messaggio che si intende fissare, passare il mouse sul lato destro del fumetto della chat e cliccare sulla freccia che appare sullo schermo. A questo punto bisogna selezionare “Blocca” e poi selezionare la durata del blocco.

È importante sapere che esiste anche il processo inverso che permette di sbloccare il messaggio. Bisogna tener premuto su quest’ultimo e poi selezionare la voce “Sblocca”.

In un banner visualizzato sulla parte superiore della chat verrà visualizzato il messaggio fissato. Se si clicca sul banner, sarà possibile scorrere tra tutti i testi che sono stati fissati. Inoltre, sarà presente anche una piccola barra sulla sinistra che informerà gli utenti sul numero di messaggi fissati in quella chat. Si tratta di una nuova funzione davvero utile per rendere l’esperienza su WhatsApp sempre più fluida.