Serie Google Pixel 9: rumors e anticipazioni prima del lancio

I nuovi rumors sulla serie Pixel 9 ci svelano quella che potrebbe essere una nuova strada per Google, che non perde anche legami col passato.

Google è sulla strada per presentare la sua attesissima serie Pixel 9, prevista per ottobre, seguendo la tradizione dei lanci precedenti. Mentre i dettagli ufficiali si fanno ancora attendere, i rumor continuano a far parlare di sé. L’ultimo scoop arriva direttamente da Geekbench, la piattaforma di benchmarking, dove il presunto Pixel di punta della serie, il Pixel 9 Pro XL, ha recentemente affrontato un test.

Il nuovo Pixel 9 Pro XL

È importante sottolineare che i punteggi attuali sono da prendere con le pinze, dato che manca ancora molto tempo prima che tutto sia ottimizzato al massimo per il lancio ufficiale. Ciò che emerge è il quadro preliminare delle specifiche del dispositivo. Secondo Geekbench, il Pixel 9 Pro XL dispone di 16 GB di RAM, un dato significativo che suggerisce un forte supporto per l’intelligenza artificiale integrata. Il sistema operativo è Android 14, una scelta curiosa ma indicativa del focus attuale di Google durante la fase di test.

Per quanto riguarda il processore, il Pixel 9 Pro XL è equipaggiato con un SoC Tensor octa-core suddiviso in tre cluster: un core da 3,10 GHz, tre core da 2,60 GHz e quattro core da 1,95 GHz. Questo nuovo Tensor G4 sembra promettente con la sua frequenza massima di 3,1 GHz, secondo i dati del benchmark. È interessante notare l’adozione di Android 14 anziché la più recente Android 15, probabilmente scelta per garantire una maggiore stabilità e rappresentatività dei risultati ottenuti nei test preliminari.

Inoltre, emergono dettagli sulla lineup dei Pixel 9, che includerà non più due ma tre modelli. Il Pixel 9 Pro XL sembra essere il successore diretto del modello attuale Pro, mentre il Pixel 9 Pro rappresenterà una vera novità con prestazioni hardware superiori nonostante le dimensioni simili al Pixel 9 base. Questa mossa segna un’evoluzione strategica nella gamma Pixel, mirata a soddisfare una più ampia varietà di utenti con diverse esigenze e preferenze.

L’approccio innovativo di un leader del settore

Sebbene le informazioni trapelate siano ancora soggette a conferma ufficiale, il panorama per i prossimi Pixel sembra promettente. Google continua a consolidare la propria posizione nel mercato degli smartphone con un approccio innovativo al design e alle prestazioni, pronto a rivelare ulteriori dettagli nei mesi a venire, probabilmente durante un evento dedicato che svelerà tutti i segreti dei nuovi Pixel 9.