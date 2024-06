PlayStation Plus, a breve alcuni giochi lasceranno il catalogo

Il colosso giapponese Sony aggiorna costantemente il suo catalogo di videogiochi inclusi per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento a PlayStation Plus. Si tratta di una enorme quantità di videogiochi e per questo motivo l’azienda si vede costretta a volte ad eliminare alcuni viodegiochi dal catalogo per far spazio ai nuovi. Il mese di giugno è stato particolarmente ricco di novità, ma ora l’azienda si sta preparando per togliere dal catalogo sei videogiochi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus, a luglio sei videogiochi lasceranno per sempre il catalogo

Nel corso delle prossime settimane il colosso giapponese Sony eliminerà dal catalogo di PlayStation Plus ben sei videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda aggiorna costantemente questo catalogo, portando nuovi titoli e ovviamente togliendone degli altri. Per il mese di luglio 2024 è quindi prevista l’eliminazione dal catalogo di sei videogiochi.

I videogiochi in questione non saranno quindi più disponibili per tutti gli abbonati ai servizi in abbonamento a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, almeno stando a quanto riportato dal sito web PushSquare. Tutti questi videogiochi erano disponibili sia per la console da gaming PlayStation 4 sia per la nuova console PlayStation 4. Vediamo qui di seguito i nomi dei videogiochi che lasceranno il catalogo.

• Tiny-Tina’s Wonderlands (sia su PS5 sia su PS4)

• Dysmantle (sia su PS5 sia su PS4)

• My Little Pony: A Maretime Bay Adventure (sia su PS5 sia su PS4)

• Fast & Furious: Spy Racers Rise of Sh1ft3r (sia su PS5 sia su PS4)

• Kingdom Two Crowns (su PS4)

• Saints Row IV: Re-Elected (su PS4)

Tutti gli utenti interessati a questi videogiochi dovranno quindi sbrigarsi per scaricarli e per giocare in tranquillità prima della fatidica data di rimozione dal catalogo di PlayStation Plus. Ricordiamo che, secondo quanto riportato sul sito PushSquare, i sei viodegiochi in questione lasceranno il catalogo a partire dal 16 luglio 2024.