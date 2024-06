Apple svela gli anni di supporto per gli iPhone 15: saranno almeno 5

Fino ad oggi non era mai stato noto ma adesso ci sono delle informazioni in più, il supporto degli smartphone di Apple è pubblico

Oggi ci ritroviamo in un mondo fatto della solita corsa agli smartphone. Chiunque o quasi desidera acquistare un iPhone di Apple, il telefono per eccellenza. I prezzi sono davvero molto alti per prodotti di questo calibro ed è per tale motivo che le persone vorrebbero che durassero un bel po’ di tempo.

Allo stesso tempo Apple non ha mai reso noto il periodo minimo di supporto software per i suoi terminali ma a quanto pare ora qualcosa sarebbe cambiato. Grazie ad alcune nuove leggi che sono entrate in vigore di recente in terra britannica, tutti i produttori di dispositivi mobili hanno l’obbligo di dichiarare qual è il periodo di supporto software minimo che garantiscono per ogni modello di smartphone da loro prodotto.

Proprio in queste ore si è parlato tanto di una documentazione che riguarderebbe l’iPhone 15 Pro Max, l’attuale top di gamma di Apple.

iPhone 15: Apple garantisce il supporto per un minimo di 5 anni

Apple è sempre stata un grande esempio in quanto azienda produttrice di smartphone ma non solo, benché non abbia mai dichiarato il periodo di supporto minimo lato software. Ad oggi però si sa qualcosa in più, soprattutto riguardo alla gamma iPhone 15.

Secondo quanto riportato infatti nel documento riguardante il modello 15 Pro Max comparirebbe un periodo minimo di 5 anni. Questo significa che Apple si impegnerà a supportare i suoi smartphone top di gamma attuali fino al prossimo 22 settembre 2028. Si riesce dunque a fare finalmente chiarezza su un aspetto che fino a qualche ora fa era rimasto occulto.

Allo stesso tempo gli utenti si sono mostrati in parte interdetti. Le altre aziende, tra cui Samsung e Google, hanno dichiarato infatti di supportare i loro smartphone top di gamma per un periodo di 7 anni. Siamo quindi di fronte ad una nuova battaglia che questa volta va al di là delle specifiche tecniche