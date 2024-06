Blink ha annunciato il debutto di Blink Moments, un importante strumento per tutti gli utenti appassionati di video. Grazie a questa nuova funzionalità, sarà possibile raccogliere i filmati catturati dalle telecamere di sicurezza realizzate dal produttore e combinarli automaticamente per dare vita a delle clip uniche.

La feature Moments è in fase di rilascio per tutti i clienti abbonati a Blink Plus. Nel corso delle prossime settimane, tutti gli utenti potranno utilizzarla per creare clip esclusive in modo facile e veloce.

Come dichiarato da Jonathan Cohn, Head of Product di Blink: “L’app di Blink è fondamentale per la customer experience, per questo abbiamo investito molto per renderla più semplice e intuitiva, modernizzando la schermata iniziale e ridisegnando l’elenco delle clip“.

La nuova funzionalità Blink Moments permette di convertire i filmati di sicurezza in video unici e creare clip esclusive

Il dirigente ha poi continuato: “Moments è un modo completamente nuovo per i nostri clienti di interagire con i propri filmati. Che si tratti della famiglia che gioca all’aperto, dei pacchi che vengono consegnati o degli animali domestici che esplorano il giardino, Blink Moments combina i momenti più importanti in un unico video“.

La feature Moments è stata voluta dall’azienda in quanto la mole di video generata dalle proprie telecamere di sicurezza è molto elevata. Il brand conferma che, in media, gli utenti possiedono tre telecamere per abitazione, quindi la mole di contenuti da guardare è enorme.

Convertendo tutti i filmati raccolti in uno unico, diventa più facile da guardare. Gli utenti possono scorrere nella timeline e visionare un evento in particolare con semplicità. Inoltre, diventa più facile anche condividere un momento particolare.

Che si tratti di uno scherzo, un avvistamento di un animale o un evento inaspettato, si potrà estrapolare la clip dal flusso e condividerla con i propri amici. Inoltre, Moments può essere utilizzato con tutte le generazioni di dispositivi Blink, un vantaggio non di poco conto. Ricordiamo che la feature è disponibile solo per gli abbonati al servizio Blink Plus.