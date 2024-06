Montblanc Summit 3, smartwatch di lusso rilasciato nel 2022 con Wear OS 3, potrebbe avere nuove sorprese per gli utenti. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, infatti, starebbe per arrivare un nuovo dispositivo con una colorazione tutta nuova, ovvero blu. La variante Glacier Blue è stata presentata per rinvigorire la vita dello smartwatch Summit 3 di Montblanc. Il nuovo modello si differenzia da quelli precedenti, oltre che per la colorazione blu del cinturino di pelle, anche per la presenza di una bussola intarsiata sulla lunetta dell’orologio.

Montblanc Summit 3 rilanciato sul mercato con un nuovo colore

È emerso anche che la lunetta dello smartwatch sia stata progettata per emettere un riflesso bicolore. Quest’ultimo varia dal blu scuro ad una variante più chiara. L’effetto rende piacevole guardare il quadrante per scoprire che ore sono.

In generale, il Summit 3 Glacier Blue di Montblanc è dotato di una cassa in titanio da 42mm. Inoltre, è presente anche un chip Snapdragon 4100+. E non è tutto. Per quanto riguarda il display è un AMOLED da 1,28 pollici. Suddetto dettaglio avvicina il nuovo smartwatch alle versioni precedenti rilasciate sul mercato due anni fa.

Ricordiamo che il dispositivo è un orologio digitale di lusso. A tal proposito, dunque, non sorprende il suo prezzo. Lo smartwatch è attualmente disponibile per l’acquisto al costo di circa 1.300 euro. Il prezzo è stato dibattuto per la presenza di un hardware che risulta essere ormai datato. Eppure, in molti accettano il prezzo di vendita considerando il “lusso” un dettaglio che non diminuisce con il passare del tempo.

Tutti coloro che sono interessati al marchio e ai suoi smartwatch potrebbero dimostrarsi particolarmente entusiasti riguardo il nuovo smartwatch. Gli utenti interessati possono recarsi sul sito ufficiale Web Montblanc per visionare tutte le informazioni disponibili sul dispositivo. La pagina apposita riservata alla nuova variante dello smartwatch Summit 3 indica le specifiche del dispositivo e tutti i dettagli utili per procedere con il suo acquisto.