Android regala delle app e dei giochi a pagamento: sono gratis sul Play Store

La crescita del sistema operativo Android è sotto gli occhi di tutti e su questo non si può discutere. Stiamo parlando della piattaforma mobile che ha riportato più cambiamenti nel corso degli anni, passando da quella più vulnerabile a diventare oggi una vera certezza. Chi la utilizza lo fa perché vuole avere l’opportunità di personalizzare il suo dispositivo mobile quanto più possibile, contrariamente all’esperienza che offrono altre piattaforme.

Il robottino verde è diventato infatti l’amico di tutti coloro che ad oggi si reputano esperti, proprio perché hanno potuto vedere la trafila. Android con il passare del tempo si è aggiornato in quanto sistema operativo ma non solo, siccome anche altri aspetti legati ad esso sono stati rivisti. Oggi ad esempio all’interno del Play Store è tempo di scoprire qualche novità molto interessante legata però a titoli già presenti. Chi infatti ama avere a disposizione giochi ed applicazioni di vario genere, deve sapere che oggi c’è una grande opportunità.

Android, solo nel Play Store questi titoli oggi sono gratis: torneranno presto a pagamento

Come si può vedere poche righe più in basso, c’è una lista molto interessante che enuncia tutti i titoli disponibili nel Play Store di Google oggi gratis invece che a pagamento. La solita iniziativa legata al mondo Android dunque fa capolino anche oggi sul web e permette a tutti di avere a disposizione qualcosa di nuovo sullo smartphone. Come si può notare, in prossimità di ogni titolo c’è anche il link incorporato, il quale si occuperà di dare il via al procedimento. Basta infatti cliccarci su per essere ricondotti al Play Store di Google Google, dove si potrà cliccare sul tasto dedicato ed effettuare il download. Ecco l’elenco completo per tutti: