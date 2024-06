Oppo Reno12 e Reno12 Pro sono ufficiali: scheda tecnica e prezzi

Oppo ha presentato in questi giorni Reno12 e Reno12 Pro, smartphone che introducono per la prima volta una suite di funzionalità di AI generativa, pronta ad aprire nuovi orizzonti di produttività e di creatività.

Sotto il cofano trova posto la nuova piattaforma mobile a 4 nanometri, MediaTek Dimensity 7300-Energy, ma l’attenzione è proprio attratta dalle funzioni AI introdotte: AI Eraser, possibilità di rimuovere facilmente elementi di disturbo dalle immagini, AI Clear Face, miglioramento della definizione di alcuni dettagli degli scatti, AI Best Face, identificazione dei soggetti con gli occhi chiusi ed interventi dell’AI per aprire lo sguardo, AI Studio, creazione di avatar digitali o ritratti partendo da solo una foto, AI Toolboox, funzione della barra laterale che include AI Write, AI Speak e AI Summary, per finire poi con AI Recording Summary, estrarre riassunti di testo da registrazione vocale.

Oppo Reno12 e Reno12 Pro: le altre novità

Design all’avanguardia con color argento futuristico, pannello posteriore in vetro realizzato con Fluid Ripple Texture di Oppo (per una sensazione tridimensionale che ricorda l’acqua increspata), accoppiato con l’Infinite View Screen, capacità di combinare l’estetica di uno schermo curvo con la praticità della presa di uno schermo piatto. Tecnicamente è un pannello OLED da 6,7 pollici di diagonale, con 1,07 miliardi di colori e tecnologia Splash Touch di Oppo (funziona anche con mani bagnate), nonché ovviamente protezione Gorilla Glass 7i e certificazione IP65.

Il comparto fotografico è capitanato dal sensore Sony LYT-600, con stabilizzatore ottico integrato, seguito da un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 2X ed una selfie camera da 50 megapixel, tutti i sensori permettono la registrazione al massimo in 4K a 30fps. Completano le specifiche tecniche una batteria da 5000mAh, che supporta la ricarica Supervooc a 80W, con passaggio da 1 a 49% in soli 18 minuti ed in 46 minuti al 100%, e AI Linkboost, soluzione che viene composta da nove antenne in una architettura surround per potenziare la ricezione del segnale sfruttando il modello AI.

Oppo Reno12 Pro può essere acquistato dal 18 giugno su Oppo Store e su Amazon al prezzo di listino di 599,99 euro. Oppo Reno12, invece, sarà disponibile a breve a 499,99 euro. Coloro che acquisteranno Reno12 Pro su Amazon riceveranno un coupon del valore di 50 euro da utilizzare a piacimento, cifra che scende a 30 euro per Oppo Reno12.