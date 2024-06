Con l’avvicinarsi del keynote autunnale di Apple, le attenzioni sono tutte concentrate sui prossimi lanci di settembre. Tra i protagonisti dell’evento, oltre all’atteso iPhone 16, spicca l’Apple Watch Series X, che commemorerà il decimo anniversario dalla sua prima release con una rivoluzione significativa nel design.

Apple Watch Series X e le sue caratteristiche

Secondo le indiscrezioni diffuse da un influente analista, l’Apple Watch Series X si distinguerà dai modelli precedenti per un corpo più sottile e una cassa da 49mm, allineandosi così alla versione Ultra. Attualmente, la gamma base degli Apple Watch offre opzioni da 41 e 45mm, ma l’introduzione di un modello da 49mm suggerisce un’armonizzazione della linea, mirando a unificare le dimensioni con il top di gamma.

Questi rumors si accordano con le anticipazioni precedenti che già indicavano un dispositivo più sottile del 10-15% rispetto ai modelli attuali. Ming-Chi Kuo, esperto nel settore, ha evidenziato che insieme a una riduzione di spessore, i consumatori potranno godere di un display maggiorato. Inoltre, ci si aspetta che Apple adotti la tecnologia di stampa 3D per alcuni componenti, un approccio già suggerito in passato per l’Apple Watch Ultra per contenere i costi di produzione.

Il post di Kuo riafferma l’impegno di Apple nel migliorare la qualità costruttiva dei suoi dispositivi, introducendo progressi significativi non solo in termini di design ma anche di tecnologie di produzione avanzate. Questi passi riflettono una strategia volta a mantenere Apple al vertice dell’innovazione nel settore degli smartwatch, combinando estetica raffinata con funzionalità avanzate.

Una fervente attesa per il lancio delle novità

Con il lancio imminente, gli appassionati e gli esperti del settore rimangono in attesa di ulteriori dettagli e conferme ufficiali da Cupertino, mentre le aspettative e l’entusiasmo per il debutto di iPhone 16 e Apple Watch Series X crescono sempre di più.