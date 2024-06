Un’attesa febbrile avvolge gli appassionati di tecnologia in Europa mentre si diffondono le prime informazioni sul tanto atteso OPPO Reno12 Pro. Dopo la sua presentazione ufficiale in Cina, il colosso asiatico si prepara a varcare i confini continentali con uno dei suoi gioielli tecnologici. La variante Pro del Reno 12 ha già catturato l’attenzione. Grazie alle sue promesse di prestazioni straordinarie e un design accattivante. Confermando così il suo debutto imminente nelle vetrine europee.

Le specifiche trapelate rivelano un dispositivo decisamente all’avanguardia. Già pronto a conquistare il mercato con un mix di potenza e innovazione. Il display OLED da 6,7 pollici offre una visualizzazione cristallina, arricchita da una risoluzione Full HD+ e un refresh rate fino a 120Hz, per garantire un’esperienza visiva senza precedenti. Alimentato dal potente SoC MediaTek Dimensity 9200+ octa-core, il Reno12Pro promette prestazioni fluide e reattive in qualsiasi contesto. Dalla navigazione quotidiana all’esecuzione di applicazioni esigenti.

OPPO Reno12 Pro: prezzo e caratteristiche rivelati

È nella fotografia che il Reno12 Pro si distingue davvero. Dotato di una tripla fotocamera posteriore, tra cui un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel. Poi un teleobiettivo da 50mp e un sensore ultra grandangolare da 8mp. Il dispositivo cattura ogni momento con una chiarezza straordinaria e dettagli mozzafiato. Anche la camera anteriore da 50megapixel promette selfie impeccabili e videochiamate cristalline. Confermando l’impegno di OPPO verso l’eccellenza in ogni scatto.

Ma oltre alle specifiche impressionanti, un altro elemento cruciale per gli acquirenti è il prezzo. Secondo le fonti, il Reno12Pro dovrebbe essere disponibile ad un costo indicativo di 580,90€ per la versione con 12 GB di RAM e 512GB di memoria integrata. Tale cifra però potrebbe variare a seconda dei Paesi e delle relative tassazioni. Resta da vedere se l’azienda confermerà ufficialmente questo prezzo e quando esattamente lo smartphone farà il suo debutto sul mercato europeo. Ovviamente le aspettative a riguardo, da come si è potuto evincere, sono molto alte. Chissà se il famoso marchio riuscirà a soddisfarle tutte.