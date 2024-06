Nel mondo dell’innovazione tecnologica, Logitech ha presentato il suo ultimo prodotto rivoluzionario. Stiamo parlando del nuovo LogitechMX Ink. Ovvero uno stilo progettato appositamente per i visori MetaQuest. Questo dispositivo risulta essere il primo del suo genere dedicato ai visori Quest. Promettendo di ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono nel mondo digitale della realtà mista. Disegnato per offrire una precisione eccezionale, il piccolo accessorio è ideale per annotare, navigare, scrivere e disegnare in ambienti sia 2D che 3D.

MX Ink rappresenta un passo avanti molto importante nella tecnologia degli input per la realtà mista. Dotato di una punta sensibile alla pressione, è in grado di replicare in maniera virtuale lo spessore del tratto. Garantendo un’esperienza d’uso appagante e intuitiva. Gli utilizzatori potranno passare senza interruzione tra spazi di lavoro 2D e 3D. Godendo della familiarità di uno stilo tradizionale con la precisione di tracciamento necessaria per le applicazioni immersive tipiche dei visori Meta. Il nuovo device supporta MetaQuest 3, lanciato lo scorso ottobre. Ma è anche pienamente compatibile con il modello precedente, Quest2, ampliando così il suo potenziale utenza.

Logitech MX Ink: funzionalità avanzate e accessori esclusivi

Oltre alla sua versatilità nelle interazioni 2D e 3D, il Logitech MXInk è accompagnato da accessori che ne potenziano ulteriormente le capacità. Tra questi spicca il MX Inkwell, una base di ricarica elegante che mantiene il dispositivo sempre pronto all’uso. Ciò richiama l’estetica tradizionale dei supporti per penne. In più, il marchio propone il MXMat. Ovvero una superficie che trasforma la scrivania in uno spazio di flusso di lavoro ad alte prestazioni per la realtà mista. Questi accessori contribuiscono a migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso. Ma riflettono anche l’impegno dell’ azienda nel fornire soluzioni complete per gli utenti professionali e creativi.

L’interazione avanzata offerta da MX Ink è supportata da una batteria che garantisce fino a 7 ore di autonomia tipica su Quest3. Assicurando sessioni di attività prolungate senza interruzioni. In più il prodotto risulta essere compatibile con una vasta serie di software per la RV. Inclusi Gravity Sketch, ENGAGE XR, e Adobe Substance 3D Modeler, tra gli altri. Questa compatibilità amplia le opzioni e possibilità di utilizzo, ma sottolinea anche l’adozione crescente della realtà mista in molteplici settori. Quali il design, la medicina e la creazione di contenuti digitali. Insomma Con il Logitech MXInk, il marchio conferma il suo ruolo di leader nell’innovazione tecnologica. Ponendo nuovi standard per l’interazione creativa e professionale nei visori Meta Quest.