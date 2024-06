CoopVoce, l’operatore virtuale di telefonia mobile di Coop Italia, ha annunciato l’introduzione di una nuova promozione per le chiamate. Si tratta della Evo10, disponibile dal 20 giugno al 17 luglio 2024. Parliamo di un’ offerta speciale, rivolta sia ai nuovi clienti che effettuano la portabilità, che a quelli già esistenti. Essa prevede un pacchetto completo di servizi a un costo davvero accessibile.

CoopVoce Evo 10: dettagli e condizioni

L’elemento centrale della promo riguarda la possibilità di godere di minuti illimitati per chiamate nazionali verso tutti i numeri fissi e mobili italiani. Ciò consente di comunicare liberamente. Senza doversi preoccupare di costi aggiuntivi per la durata delle telefonate. In più, sono inclusi anche 1000 SMS e 10GB di traffico dati sulla rete TIM 4G. Un aspetto particolarmente vantaggioso per coloro che utilizzano regolarmente piattaforme che richiedono una connessione stabile e veloce. Come la navigazione web, lo streaming di video e l’utilizzo di app di messaggistica.

L’offerta CoopVoceEvo 10 è pensata per garantire convenienza e flessibilità. Essa si rinnova automaticamente ogni mese al costo fisso di soli 4,90€, a meno che l’utente non decida di disattivarla. I clienti già esistenti poi avranno la possibilità di attivare l’Evo10 con l’aggiunta di un contributo di attivazione o cambio offerta di 9,90€. Cifra che sarà scalata direttamente dal credito della SIM insieme al canone del primo mese anticipato. È importante notare che la promo però non sarà disponibile per coloro che intendono attivare un nuovo numero, ma solo per chi effettua la portabilità del proprio. In più, l’ operatore ha anche confermato che tale soluzione sarà accessibile anche attraverso il canale di vendita Self SIM e disponibile anche in formato eSIM. Così da rendere più comoda l’attivazione per coloro che preferiscono utilizzare una scheda digitale.

Insomma, l’offerta CoopVoce Evo 10 si presenta come una soluzione altamente competitiva nel mondo delle telecomunicazioni italiane. Grazie all’ incredibile opportunità di poter usufruire di un pacchetto completo di servizi a un prezzo super accessibile.