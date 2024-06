Negli ultimi tempi, Apple ha seguito una strada diversa rispetto ad altri produttori concentrati a rendere i loro dispositivi sempre più sottili e leggeri. Mentre la tendenza generale sembrava puntare sulla sottigliezza estrema, Apple ha preferito mantenere un equilibrio tra prestazioni avanzate, durata della batteria e funzionalità aggiuntive nei suoi prodotti principali.

Spessore o innovazione? A volte non serve scegliere

Un esempio lampante di questa filosofia è il MacBook Pro, che ha visto un aumento dello spessore per potenziare la batteria, integrare processori più potenti e ampliare le opzioni di connettività. Questo approccio ha risposto alle esigenze degli utenti professionali che necessitano di prestazioni elevate senza compromessi. Anche l’Apple Watch Ultra ha seguito una linea simile, crescendo nelle dimensioni e nel peso per migliorare le funzionalità offerte, garantendo un’esperienza utente superiore senza sacrificare l’estetica.

L’iPhone, pur mantenendo un profilo sottile, ha anch’esso subito un aumento di spessore mirato a integrare fotocamere più avanzate e batterie con maggiore autonomia. Questo equilibrio tra design estetico e funzionalità potenziate è emerso chiaramente nelle scelte di Apple.

A maggio di quest’anno, però, Apple ha presentato una novità significativa con il nuovo iPad Pro. Con uno spessore di soli 5,1 mm, più sottile di un iPod nano, il tablet ha introdotto un chip M4 potente e un display OLED di alta qualità, mantenendo la durata della batteria dei modelli precedenti. Questo ha dimostrato la capacità di Apple di ridurre lo spessore senza compromettere le prestazioni, aprendo nuove possibilità nel design dei dispositivi.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, questo potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase per Apple, con un ritorno al focus sulla sottigliezza e sulla leggerezza che potrebbe influenzare futuri sviluppi. Rumors indicano che Apple stia già lavorando su un iPhone 17 ancora più sottile, insieme a miglioramenti previsti per MacBook Pro e Apple Watch.

Apple Watch X e la sua rinnovata estetica

In particolare, l’ “Apple Watch X” dovrebbe rappresentare un importante rinnovamento di design in occasione del decimo anniversario, promettendo non solo un’estetica rinnovata ma anche funzionalità avanzate per continuare a dominare il mercato degli smartwatch.